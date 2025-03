Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Le rendez-vous 'Le Congo au féminin' est pris pour les 21 et 22 mars à Brazzaville

Le rassemblement des femmes engagées et déterminées à impulser le changement au sein de la société, "Le Congo au féminin", dont la quatrième édition se tiendra du 21 au 22 mars à Brazzaville, se présente comme une passerelle et un catalyseur d'opportunités. Ce sera un espace où se tisseront des synergies essentielles pour bâtir une communauté dynamique.

Sur le thème "Gestion financière au coeur du développement", l'événement revêt une importance capitale en cette période où l'incertitude liée à la gestion financière est une source majeure de stress.

Ne pas savoir exactement ce qu'on a sur son compte, se demander en permanence si l'on risque de se retrouver à découvert ou si l'on peut épargner constituent un véritable dilemme pour beaucoup.

Investir dans le potentiel des femmes africaines est donc une démarche stratégique pour améliorer les performances financières, favoriser une croissance inclusive et assurer la stabilité sociale en vue d'un développement durable à travers le continent. De plus, les femmes sont de plus en plus engagées dans l'entrepreneuriat et peuvent stimuler la croissance économique si elles sont correctement soutenues.

Pour répondre à la problématique persistante de la gestion financière qui continue d'alimenter les débats au sein des entreprises, des administrations et des familles, les organisateurs ont fait appel à plusieurs oratrices, parmi lesquelles :

Emilia Mambissa Mokengo, initiatrice du salon "Le Congo au féminin" et responsable du cabinet Emi&Co, spécialisé dans la communication et le marketing digital ;

Lydine Kombo Packou, experte-comptable ;

Leticia N'cho-Traoré, PDG du groupe Addit basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire ;

Coach Mélodie Boueya, fondatrice de World Winner Academy ;

Splendide Felicia Louboungou, responsable et présidente chez Élite Capital ;

Cyrielle Nguie, manager chez TotalÉnergies.

Ces femmes, devenues des modèles dans la gestion financière de leurs entités, utiliseront leurs expériences, compétences et témoignages pour apporter une véritable transformation à d'autres engagées et déterminées à devenir des leaders inspirantes. Elles leur transmettront les compétences et capacités nécessaires pour piloter efficacement leurs entreprises et projets.

Ce salon n'est pas seulement un événement, mais plutôt une passerelle, un catalyseur d'opportunités et un espace où se tissent des synergies essentielles pour bâtir une communauté dynamique. La rencontre réunira des femmes de divers horizons : cheffes d'entreprise, commerçantes, entrepreneures innovantes, membres de familles, institutions financières, universitaires, chercheuses, artisanes et femmes de la société civile, ainsi que des organisations non gouvernementales.

Durant ces deux jours, à travers des tables rondes, conférences-débats et panels de discussions, les organisateurs mettront à disposition des participantes des stratégies, des mécanismes et des formations adéquates. L'objectif est de maximiser leurs connaissances en gestion financière et de leur fournir un accompagnement intensif pour leur permettre de développer et pérenniser leurs entreprises et projets.