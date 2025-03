Congo-Brazzaville: « Brazza na ndulé talent » - Une éclosion des jeunes musiciens

Organisée par Maknet Art Production et Cubase Production, la première édition du concours "Brazza na ndulé Talent" est lancée avec la phase d'inscription ouverte jusqu'en avril. Ce concours vise à valoriser les talents des jeunes musiciens congolais urbains, en mettant en lumière leur potentiel artistique et en évaluant leur savoir-faire.

À travers l'événement, les artistes offriront au public une ouverture sur la musique congolaise, apportant une visibilité importante sur chacun d'eux invité. Son objectif principal est de promouvoir les talents des musiciens urbains congolais, d'encourager la diversité culturelle et de favoriser les échanges interculturels.

Le concours offre aux jeunes artistes l'opportunité de se faire connaître, tout en facilitant des rencontres avec des producteurs, mécènes, managers et autres professionnels de l'industrie musicale. Il vise aussi à encourager la collaboration entre artistes et maisons de production.

Mak, l'un des organisateurs, souligne que l'initiative est née d'une volonté de rehausser la culture congolaise et de promouvoir les talents de la jeunesse. Il espère que cette démarche attirera l'attention des pouvoirs publics afin de soutenir la musique urbaine ainsi que les jeunes artistes qui, malgré les difficultés, se battent pour valoriser la culture du pays. Selon lui, le métissage musical et culturel contribue à construire une identité, en favorisant la diversité des genres musicaux et le respect des singularités.

Les organisateurs envisagent de donner à cet événement une dimension nationale, avec des éditions futures qui se dérouleraient dans différentes villes du pays. Ils souhaitent également diversifier les activités des prochaines éditions, en intégrant des éléments sociaux et pluridisciplinaires pour mieux comprendre et partager la réalité culturelle congolaise. « Nous aspirons à faire de ce concours un grand événement culturel, non seulement pour les artistes, mais aussi pour le soutien de la musique congolaise », ajoutent-ils.

Ce concours a pour mission de faire connaître les artistes musiciens de la scène urbaine congolaise, souvent peu visibles dans les médias. Il se veut un moyen de promouvoir la musique des jeunes dans un contexte de pluralisme.

Plus de cent artistes déjà inscrits tels que Chadra, Légende Offishall, JFP King, B Gla's, Claude Gova, KMS Boy le Loin, Daly Blandy, Yofoye Kly, Prince Wilo, KC Leader Tornado Sofnat participent à cette première édition. Elle est une occasion de dynamiser les relations entre organisateurs et artistes, en créant un espace propice aux collaborations culturelles et au soutien de la musique congolaise.