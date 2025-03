Madagascar: Motocross/Miaro Razafimahefa - Le jeune prodige malgache, prêt à faire vibrer le MX2 réunionnais

Le championnat de motocross de La Réunion s'annonce explosif en 2025 avec l'arrivée tonitruante de Miaro Razafimahefa, jeune rider malgache au talent brut, qui rejoint le team Lassaux pour toute la saison MX2. À tout juste 20 ans, ce pilote au poignet affûté compte bien marquer les esprits, armé d'une KTM 250 SXF flambant neuve, montée par KTM Réunion et promise à devenir une bête de course sous les mains expertes d'Olivier Lassaux, patron de l'équipe.

Derrière cette aventure, une amitié indéfectible lie Olivier à Tsirava « Tsitsi » Razafimahefa, père de Miaro. Tout commence il y a quinze ans, dans la poussière des enduros réunionnais. Tsitsi, rider malgache au guidon solide, impressionne déjà en claquant des holeshots mémorables, notamment à l'Enduro de Saint-Denis. Les années passent, les gamins grandissent dans les whoops et les scrubs, et Miaro s'impose comme un sérieux prétendant.

En 2024, il débarque pour deux manches à La Réunion et rafle tout : deux victoires écrasantes qui convainquent Lassaux et Tsitsi de monter un projet ambitieux pour 2025. « Une manche par mois jusqu'à octobre, avec une pause estivale pour souffler ou s'entraîner en métropole », précise Olivier Lassaux. Pour Miaro, l'objectif est limpide : « Je veux le titre MX2 à La Réunion ». Coaché par Lassaux, éducateur sportif et formateur de champions, il peaufine son physique et ses réglages pour dominer des pistes exigeantes, taillées dans le roc et damées à la française. « Ça va me faire progresser à fond », assure-t-il.

Pas question pour autant d'oublier ses racines : Miaro jonglera entre les championnats malgache et réunionnais, profitant d'un calendrier sans accroc. Côté team, l'ambiance est familiale mais pro. « On bosse dur pour lui donner une moto intouchable », promet Lassaux.