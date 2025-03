Madagascar: Fondation Atlantic Group - Construction d'une infrastructure de santé à Toamasina II

La Fondation Atlantic Group a lancé hier un projet visant à améliorer les conditions de vie des habitants de la commune suburbaine de Toamasina II, et ce, en partenariat avec sa filiale AFG Bank Madagascar et sa cimenterie dénommée la Société Ciment de Madagascar.

Il s'agit notamment d'un projet de construction d'une infrastructure de santé comprenant un centre de santé de base et un lavoir public moderne, qui sera localisée dans le fokontany d'Ambodisaina. Cette infrastructure de base, durable et moderne, utilisant des matériaux de haute qualité, bénéficiera à plus de 8 000 personnes, selon les explications des promoteurs, lors de la pose de la première pierre hier dans cette localité.

Ce qui permettra de renforcer les services de santé tout en améliorant les conditions d'hygiène servant à prévenir des maladies dans la région. En outre, ce projet ambitieux contribue à l'amélioration de la santé publique ainsi que du bien-être des communautés, a-t-on appris. L'infrastructure s'étendra sur une superficie de 1 500m² et les travaux de construction de base démarreront le 02 juillet 2025 et s'achèveront le 21 décembre 2025.

Transformation positive

Inscrit dans une démarche de durabilité et de longévité, ce projet mené par la Fondation Atlantic Group, qui a été créé par l'homme d'affaires ivoirien, Koné Dossongui, a pour objectif de garantir un accès aux services de santé de qualité tout en réduisant le taux de mortalité lié à l'insuffisance d'infrastructures sanitaires. Il est à noter que depuis sa création, il y a 15 ans, cette fondation oeuvre activement pour améliorer la qualité de vie dans plusieurs pays d'Afrique, en mettant l'accent sur la santé, l'éducation, l'inclusion financière, le climat, ainsi que l'art et la culture. La Fondation Atlantic Group, AFG Bank Madagascar et la Société Ciment de Madagascar réaffirment ainsi leur volonté de contribuer activement à la transformation positive de Madagascar en privilégiant des initiatives durables répondant aux besoins des populations locales.