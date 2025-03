Gabon: L'Equation de l'emploi pour les jeunes au centre d'un salon organisé par le ministère du Travail

LIBREVILLE — La Société d'Exploitation du Transgabonais (SETRAG) a pris part au Salon de l'Emploi organisé du 11 au 14 mars par le ministère du Travail et de la Lutte contre le Chômage.

"Cet évènement qui a regroupé les grandes entreprises de la place, les chômeurs et les pouvoirs publics a été une occasion pour la Setrag de valoriser les métiers du rail et d'étaler au grand public sa politique d'employabilité des jeunes talents", traduit le communiqué de Setrag.

« Nous sommes convaincus que l'avenir du ferroviaire repose sur l'implication des jeunes, la formation continue et la reconversion professionnelle », a soutenu Jean Robert Avatoli, son Directeur des Ressources Humaines devant les médias avant d'inviter les participants à visiter le stand de son entreprise.

Durant 4 jours, plusieurs jeunes à la recherche d'un emploi ont rencontré les équipes des professionnels et passionnés du chemin de fer, exploré les différents métiers du ferroviaire et découvert des opportunités d'emplois et de stages qu'offre la Setrag.

Pour mémoire, la Setrag avait recruté en 2023, via le Pôle National pour la Promotion de l'Emploi, 25 jeunes talents gabonais qui ont suivi une formation de 18 mois avant d'intégrer plusieurs métiers du ferroviaire.

La Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG), est une entreprise de transport ferroviaire créée en 2003 et exploitant le réseau de chemin de fer gabonais. Elle transporte des marchandises (minerai, grumes, etc.) mais assure également un service pour voyageurs entre Owendo et Franceville. Elle est détenue par la COMILOG, elle-même filiale du groupe français Eramet.