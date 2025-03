Congo-Kinshasa: Journée internationale de la Francophonie - Le Groupe des ambassadeurs francophones en RDC dénonce les offensives du M23 soutenues par le Rwanda

Le Groupe des ambassadeurs francophones en RDC a dénoncé, ce jeudi 20 mars, les offensives de la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda au Nord et Sud-Kivu. Ils ont aussi appelé à une désescalade de la violence ainsi qu'à la résolution de la crise. Ces diplomates se sont exprimés lors d'une cérémonie de célébration de la Journée internationale de la Francophonie, à Kinshasa.

La déclaration officielle des ambassadeurs francophones en RDC a été lue par l'ambassadeur suisse, Chasper Sarott :

« Nous, membres du Groupe des ambassadeurs francophones en RDC, réunis en ce jeudi 20 mars 2025, Journée internationale de la Francophonie, représentants des pays aux cultures et histoires variées, nous sommes unis tant par notre attachement à la langue française que par le lien particulier que nous entretenons avec la République démocratique du Congo, pays francophone le plus peuplé au monde et aux potentialités culturelles, géostratégiques et économiques immenses ».

Ces diplomates ont ouvertement accusé le Rwanda de violer la souveraineté de la RDC.

« Alors que le pays fait actuellement face à une violation de sa souveraineté par le Rwanda, nous réaffirmons notre attachement à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de tout pays francophone et de la République démocratique du Congo en particulier. Nous attachons la plus grande importance au respect de ce principe.

Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'Est du pays en raison de l'offensive menée par le Mouvement du 23 mars avec le soutien de la Force de défense rwandaise », dénoncent-ils dans leur déclaration.

Ils déplorent la dégradation de la situation humanitaire et des droits de l'homme dans la région du Kivu à la suite de la prise des villes de Goma et Bukavu par les rebelles :

« Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violences sexuelles à l'égard des femmes et le recrutement forcé d'enfants soldats », a dit l'ambassadeur Chasper Sarott.

Le Groupe des ambassadeurs francophones en RDC a affirmé son soutien aux processus de paix et aux efforts diplomatiques visant à résoudre la crise et instaurer une paix durable en RDC et dans la région des Grands Lacs :

« Nous soutenons les efforts diplomatiques déployés par l'Angola et réaffirmons le rôle essentiel des processus de Luanda et de Nairobi. Nous appelons à des pourparlers sincères entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour son soutien au M23 afin de parvenir à un règlement durable et pacifique d'un conflit qui a trop endeuillé la population congolaise et qui porte en lui des risques sérieux de déstabiliser toute la région des Grands Lacs ».

Réitérant leur soutien à la population congolaise, « première victime » de ce conflit qui dure, ces diplomates francophones ont lancé un appel à la résolution des questions plus profondes qui minent la paix dans la région, « à l'instar de l'exploitation et de l'exportation illégale des ressources naturelles, notamment vers les pays voisins, au travers des instruments de traçabilité au niveau régional ».