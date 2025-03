Madagascar: Coopération - Une aide budgétaire de 5 millions d'euros de l'AFD pour la santé et la sécurité alimentaire

En avant-goût de l'arrivée prochaine d'une forte délégation française dans le pays, une convention d'appui de la France, via l'Agence française de développement (AFD) a été signée hier au ministère de l'Économie et des Finances.

Cet accord d'aide budgétaire, signé, côté français par le ministre délégué aux Partenariats et à la Francophonie et côté malgache par la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, porte sur un don d'un montant total de 5 millions d'euros.

Stabilité macroéconomique

Une bouffée d'oxygène en somme, pour les finances publiques malgaches puisque les 5 millions d'euros qui seront versés dans les caisses du Trésor public malgache permettront de soutenir la stabilité macroéconomique et financer des secteurs prioritaires. En effet, 1,5 million d'euros serviront à apurer les arriérés de l'État envers SALAMA, une association à but non lucratif créée par le gouvernement malgache, en collaboration avec des partenaires techniques et financiers œuvrant dans le domaine de la santé, dans un objectif de faciliter l'accès aux soins de santé pour les populations vulnérables.

Une enveloppe de 1,5 million d'euros sera allouée à la lutte antiacridienne, avec comme objectif de stopper la progression des criquets migrateurs, qui constitue une menace grave pour les cultures agricoles. Ce renforcement de la lutte antiacridienne permet ainsi de préserver la sécurité alimentaire de la population. Enfin, les 2 millions d'euros restants seront utilisés pour refinancer les dépenses de l'État allouées à la sécurité alimentaire par le biais du programme des banques alimentaires. « Cette initiative est essentielle pour lutter contre l'insécurité alimentaire croissante dans certaines régions du pays et pour garantir l'accès à une alimentation suffisante pour nos concitoyens », a précisé la ministre de l'Économie et des Finances.

Sur la bonne voie

Comme l'a expliqué le ministre délégué français, cet appui budgétaire marque l'amitié profonde entre la France et Madagascar. Ce, d'autant plus qu'il concerne deux secteurs-clés que sont la santé et la sécurité alimentaire. Pour la ministre de l'Économie et des Finances, la concrétisation de cette cérémonie de signature démontre que Madagascar est sur la bonne voie dans sa quête de développement. "Cette aide est le fruit de deux conditions fondamentales : d'une part, une évaluation positive de la stabilité économique et financière de Madagascar, attestée par la mise en oeuvre satisfaisante du programme économique et financier soutenu par le FMI dans le cadre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC), et d'autre part, l'inscription de cette aide dans la Loi de Finances 2025 », a-t-elle expliqué.

« Ce sont des conditions qui vont garantir qu'elle sera utilisée de manière à maximiser son impact sur les priorités nationales », a-t-elle ajouté. Notons que le ministre de la Santé publique, le Professeur Zely Arivelo Randriamanantany, le secrétaire d'État chargé de la Souveraineté alimentaire, Tahian'Ny Avo Razanamahefa et l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois ainsi que le directeur général de l'AFD ont honoré la cérémonie de leur présence.