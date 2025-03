Madagascar: Hôtel Les cygnes - D-Lain continue à faire son show

Profitant de ce passage dans la Grande île, D-Lain est sur tous les fronts. Vendredi, c'est à l'Hôtel Les Cygnes Ivato que l'artiste retrouvera ses fans. Pour cette fois encore, le chanteur s'entoure de son équipe au grand complet. Le répertoire ? Ses chansons d'amour, à l'instar de « Mahere ». Ce tube qui fait toujours chavirer plus d'un coeur quand il est dédié à un être cher.

Entre autres, les morceaux phares comme « Lanitra fahafito », « Arosoy amin'izay » et « Tantaranao, tantarako ». De même, ses nouvelles réalisations comme « Harem-beko » seront performées en live. Un titre qui met en confiance l'amour de sa vie. Sortant des sentiers battus, D-Lain s'attelle à un rythme plus effréné que d'habitude. Une sonorité aux mille et une couleurs, teintée de soukouss à mi-chemin entre le batrelaky et le salegy. En somme, l'artiste mise autant sur le texte que la musicalité.

Sur « Hazolava », un duo percutant avec l'illustre Remanindry, D-Lain met en avant l'importance du « tso-drano ». Un morceau style modern-trad, sur fond idyllique des paysages de Madagascar.

« Viavy Fanaja » s'ajoute à sa playlist. Un titre évocateur certes, qui tombe à pic en ce mois de mars, consacré à la femme. Incitant au respect de la gent féminine, rappelant la valeur de la femme au sein de la société, qui mérite largement toute sa place autant que l'homme. D-Lain dévoile de plus en plus un éventail musical encore plus large que ce qu'il a laissé entendre jusqu'ici. Avec sa voix mélodieuse et authentique, D-Lain transporte ses inconditionnels dans une ambiance conviviale et musicale.