Afrique: Barea/Éliminatoires mondial 2026 - Un moral au beau fixe avant d'affronter le Ghana

Boostés par une victoire éclatante (4-1) contre la Centrafrique sous la houlette de leur nouveau sélectionneur Corentin Martins, les Barea de Madagascar abordent avec confiance leur prochain choc face au redoutable Ghana, dans les éliminatoires du Mondial 2026. Un duel crucial pour rester en course vers une qualification historique.

Une victoire éclatante et un vent d'optimisme souffle sur les Barea de Madagascar. Mercredi soir, au stade Larbi Zaouli au Maroc, l'équipe nationale a signé un succès retentissant face aux Fauves de la Centrafrique (4-1) lors de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, dans le groupe I. Ce résultat marque les débuts prometteurs de Corentin Martins, nommé sélectionneur fin janvier, et ravive l'espoir d'une qualification historique pour le Mondial.

Dès son arrivée sur le banc, le technicien franco-portugais a insufflé une nouvelle dynamique à l'équipe. Malgré un temps de préparation réduit pour les joueurs n'ayant été réunis qu'une journée avant le match, les Barea ont livré une prestation aboutie. « Oui, c'est une belle victoire, pas facile à préparer. On a récupéré les joueurs dimanche et lundi, donc on n'a eu qu'une journée d'entraînement avec tout le groupe. Il y a eu beaucoup de réunions, de vidéos pour leur faire comprendre certaines choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est leur gros match », a déclaré Martins après la rencontre. Menés dès la 10e minute, les Malgaches n'ont pas cédé à la panique, faisant preuve d'une résilience mentale remarquable pour renverser la vapeur et s'imposer avec panache.

Une performance solide

Sur le terrain, les Barea ont dominé leur sujet. Hormis le but concédé, la Centrafrique n'a eu que peu d'occasions, signe d'une défense bien en place et d'une maîtrise collective. « On a fait un gros match sur le plan mental. Je suis plutôt fier de mon équipe ce soir », a ajouté le sélectionneur, qui préfère mettre en avant la performance de ses joueurs. Avec 10 points au compteur après cinq journées (une victoire 3-0 contre le Tchad, un succès 2-1 face aux Comores, un nul 0-0 contre le Mali, une défaite 1-0 contre le Ghana et ce 4-1), Madagascar se positionne comme un sérieux prétendant à la première place du groupe, synonyme de billet direct pour le Mondial 2026.

Le Ghana en ligne de mire

Mais la route est encore longue, et le prochain obstacle s'annonce redoutable. Lundi, les Barea affronteront les Black Stars du Ghana au Grand Stade d'Al Hoceima, toujours au Maroc, pour le compte de la sixième journée. Un match qui s'apparente à une revanche après la défaite (1-0) concédée face aux Ghanéens lors de la première journée. « On va bien récupérer, car on a dépensé beaucoup d'énergie aujourd'hui, afin d'être prêts pour lundi. Ce sera un autre match, face à des joueurs de qualité qui évoluent dans les plus grands clubs d'Europe », a prévenu Martins, lucide mais confiant.

Face à une équipe ghanéenne bardée de talents, les Barea devront puiser dans leurs ressources pour rester sur leur lancée. « On sait qu'on a une équipe du Ghana avec de grands joueurs, mais nous, on va bien se préparer du mieux possible, on va faire avec nos joueurs et essayer de réaliser un gros match », insiste le sélectionneur. Dans un groupe où seul le leader ira au Mondial, chaque point comptera. Portés par leur dynamique actuelle et un moral au beau fixe, les Barea ont une occasion en or de frapper un grand coup.