Madagascar: Journée internationale de la Francophonie - La nouvelle génération d'auteures et de critiques sous les feux des projecteurs

La médiathèque de l'Alliance française d'Antananarivo (AFT) a été le théâtre d'un événement littéraire inédit hier : une table ronde axée sur le thème « Elles : femmes et auteures de nouvelles histoires ».

Organisée par l'AFT, à l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie, qui a été célébrée hier, comme tous les 20 mars de chaque année, cette table ronde a mis à l'honneur la nouvelle génération d'auteures et de critiques malgaches. Grâce à leur résilience, leur créativité et leur engagement, ces dernières ont su trouver leur place et façonner le monde littéraire d'aujourd'hui. La table ronde a donc réuni des personnalités influentes, parmi lesquelles figuraient la critique cinématographique Domoina Ratsara, la romancière Mampianina Randria, la journaliste culturelle et auteure Holy Danielle, la poétesse Joey Aresoa, et la directrice des éditions Karné, Ravaka Tahirimihamina.

La discussion et le partage ont été bénéfiques dans la mesure où les oeuvres de ces femmes enrichissent, non seulement la compréhension d'expériences diverses, mais ouvrent également la voie à une plus grande inclusion et une représentation beaucoup plus remarquée au sein de la communauté littéraire.

À travers leurs parcours, ces intervenantes ont partagé leurs expériences, leur vision du métier ainsi que les défis qu'elles rencontrent en tant que femmes dans le milieu de l'édition et de la critique.