Madagascar: Conseil des ministres - Six nominations aux hauts emplois de l'Etat

Trois DG

Nominations avant-hier en conseil des ministres de trois Directeurs Généraux. A savoir, Tsiresy Rasolondraibe, DG du Fonds Souverain S.A ; Alan Basile Behaja, DG de l'Enseignement Supérieur ; et Audace Rabin Dunest Rajaly, DG de l'Artisanat.

Deux Colonels

Ont été également prises, trois autres nominations aux hauts emplois de l'Etat. Celles de deux Colonels, en l'occurrence Arsène Andriarimalala et Tahina Valona Ravelomanana, promus respectivement Directeur technique et Directeur de la Police Judiciaire auprès du Commandement de la Gendarmerie nationale. La dernière nomination est celle de Mahery Andrianasolo, Directeur du Développement du Partenariat au sein du Secrétariat d'Etat auprès de la Présidence chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat.

Deux abrogations

En revanche, le Conseil des ministres a procédé aux abrogations des décrets portant nomination du directeur régional de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Boeny et celle du Coordinateur de la Cellule d'Audit interne et de lutte contre la corruption au sein du même ministère.