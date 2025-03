Madagascar: Événement artistique - « Namana sy mozika », grand spectacle immersif

Ça y est, la prochaine édition de Namana sy mozika prend forme. Prévu se tenir le 5 avril, ce grand show rassemble les talents émergents et confirmés de la jeune génération, des grands moyens techniques et de savoir-faire.

Dans le milieu du spectacle malgache, des pas sont franchis et le mois d'avril est prometteur avec l'annonce de plusieurs affiches et de grosses pointures du showbiz. Le 5 avril, c'est un grand show immersif qui s'annonce. « Namana sy mozika », c'est de la musique au chant en passant par la danse avec une mise en scène méticuleuse ainsi que des costumes et lumières dans l'air du temps. L'événement s'annonce grandiose au Akanin'ny Tiana, Ambohimanandray Ambohipiainana.

En première partie, « The greatest show » qui alignera des voix telles que Bolo, Nate Tex, Steph Rambi, Yrinaf, Betia mais aussi et surtout la crème des musiciens malgaches du moment. L'on citera entre autres, Miantsa, Kaloina et Tsanta Randriamihajasoa, Josia Rakotondravohitra, Manou Radonason, Njakanirina Rakotonirainy, Fetrakely, Hents ou encore Toufa Loux, Larry, Yakin, Kanto Andriafitahiana et Rojo Rakotondramanana. Avec 800 personnes attendues sur place et quelques 150 000 vues escomptées sur les réseaux sociaux, le projet semble d'envergure. Évidemment avec 15 tableaux prévus et 26 chansons au répertoire, un beau petit monde de 30 danseurs, 3 conteurs, 9 chanteurs, 9 musiciens, 3 choristes, et autant de personnes derrière la scène, s'attellera à performer pendant plusieurs heures avant la seconde partie, qui verra le DJ Shin Chan derrière les platines.

Selon les responsables au sein de Kokomo production, « Namana sy mozika se veut devenir un rendez-vous incontournable bi-annuel. « Namana sy mozika the greatest show » sera un événement de qualité tant au niveau musical qu'au niveau du show à proprement parler. En effet, tous les corps de métiers du domaine de l'art du spectacle travaillent ensemble depuis le mois de janvier pour produire ce spectacle original et exceptionnel », permettant ainsi au public malgache d'expérimenter le divertissement aux normes internationales. Un événement à la hauteur des grandes productions en outre-mer sans pour autant se déplacer de nation en nation et mettant en exergue l'importance de la consommation artistique et culturelle pour faire des évènements, un levier de développement économique considérable pour Madagascar.