Centrafrique: Deux frères de l'ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra ont été arrêtés

Christian et Eusèbe Dondra ont été interpellés dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 mars par des agents de l'Office central de répression du banditisme. Si le parquet les soupçonne d'avoir pris part à une conspiration en vue d'empoisonner le président Faustin-Archange Touadéra et l'un de ses conseillers, leurs proches crient à la manoeuvre politique, d'autant plus qu'Henri-Marie Dondra envisage de se présenter à l'élection présidentielle de décembre prochain.

Selon leurs proches, le notaire Christian Dondra a été interpellé alors qu'il se trouvait dans un restaurant de Bangui, la capitale de la Centrafrique, tandis que son frère Eusèbe, cadre au ministère des Finances, a été arrêté à son domicile aux environs d'une heure du matin.

Exigeant leur libération immédiate, plusieurs membres de la famille Dondra ont manifesté devant les locaux de l'Office central de répression du banditisme (OCRB) où les deux frères sont détenus, dans la matinée du jeudi 20 mars. L'ancien Premier ministre et aîné de la fratrie, Henri-Marie Dondra, a quant à lui qualifié ces arrestations d'« arbitraires » et d'« illégales », pointant le fait qu'ils ont été interpellés après minuit.

Enregistrement non authentifié

Alors qu'une candidature de ce dernier pour la présidentielle de décembre prochain est pressentie, son entourage voit dans cette double arrestation une machination montée de toutes pièces qui n'a d'autre but que de le mettre en difficulté.

Dans un communiqué publié hier soir, le parquet assure lui que Christian et Eusèbe Dondra ont été interpellés « dans le cadre d'une procédure relative à un projet d'assasinat » dont l'objectif était « le renversement de l'ordre constitutionnel ». De son côté, une source policière évoque un complot en vue d'empoisonner le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra et l'un de ses proches conseillers, Sani Yalo.

Pour étayer ses dires, l'accusation s'appuie sur un enregistrement vocal encore non authentifié dans lequel on entend un homme et une femme discuter d'un projet d'empoisonnement à l'aide de cigares et d'une bouteille de whisky.