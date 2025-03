Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Le Mali se relance en corrigeant les Comores

L'équipe du Mali de football s'est imposée jeudi 20 mars contre les Comores (3-0) lors de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Les Aigles reprennent du poil de la bête dans le groupe I après trois matches sans victoire.

Leader du groupe I avant le début de la cinquième journée, l'équipe des Comores est tombée de haut, jeudi face au Mali (0-3) qui a sorti le grand jeu pour mater les Coelacanthes, épatants depuis plusieurs mois. Les Aigles, qui n'avaient plus gagné dans ces éliminatoires depuis la première journée en octobre 2023 face au Tchad (3-1), n'ont pas raté l'occasion de se relancer devant une équipe des Comores qu'on attendait plus fringante.

Les hommes de Tom Saintfiet n'ont pas tremblé dans cette rencontre qui se disputait à Berkane, au Maroc. Dès la 20e minute, Nene Dorgeles mettait son équipe sur orbite, en effet, en remportant son duel devant Yannick Pandor. Si les Comores ont réagi avec des occasions de Maolida et de Saïd, ce sont bien les Aigles qui vont prendre la rencontre en main, manquant de faire le break par Bilal Touré (45e) et Nene Dorgeles (50e) qui voient leur but refusé pour hors-jeu.

Ce n'était que partie remise et c'est Kamory Doumbia qui va se charger, presque tout seul, de concrétiser la domination des siens. D'abord avec un but de renard sur un ballon qui traîne dans la surface (55e) et sur une belle reprise de volée du gauche après une offrande d'Yves Bissouma (64e).

Le joueur de Brest, surnommé « la Toupie », inscrivait ainsi ses 11e et 12e buts en 22 sélections.

Cette belle victoire permet au Mali de s'accrocher au wagon de tête avec huit points, à deux longueurs du leader Madagascar qui a détrôné les Comores (9 points) après sa victoire mercredi face à la Centreafrique (1-4).

Vendredi, le Ghana (3e, 9 points) a l'occasion de mettre tout le monde d'accord en cas de victoire face au Tchad.

