Afrique: Centrafrique/Madagascar - Chaque compartiment a assuré

Bel exploit. Le coach Corentin a fait le bon choix du onze de départ pour assurer et accomplir la première mission contre les Fauves centrafricains. La nette victoire de 4 buts à 1 des Barea face aux Fauves les a propulsés à la première place provisoire du classement dans le groupe I.

Le tandem entre les deux joueurs du championnat suisse, Rayan Raveloson du Young Boys et Caddy Warren du Stade Lausanne Ouchy, a fonctionné à merveille. Ces deux joueurs ont signé respectivement quatre et onze buts avec leur club respectif. Le dépassement de fonction du capitaine Rayan a, à plusieurs reprises, surpris les Fauves. L'infatigable capitaine de Villefranche Beaujolais a, lui aussi, compliqué la tâche aux Centrafricains, car il a su soutenir les attaquants et aussi les défenseurs.

Large choix

Par ailleurs, la cohésion du duo central formé par Marcelin Jean Harisson, du Beitar Jérusalem, et Thomas Fontaine a construit des murs infranchissables dans la ligne défensive. À sa première titularisation en sélection, le gardien de but du club luxembourgeois Swift Hesperange, Geordan Dupire, a brillé par son agilité et sa mobilité. Le coach Corentin a un large choix pour chaque poste, et il l'a prouvé lors des replacements d'hier. Trois des nouvelles recrues ainsi que deux autres locaux n'ont même pas encore été alignés.

Les Barea ont pu savourer leur victoire mercredi soir et hier. Ils devraient, à partir de ce vendredi, poser leurs pieds sur terre et intensifier leur préparation pour être prêts techniquement, tactiquement et mentalement à affronter les Ghanéens, considérés parmi les équipes favorites du groupe.