communiqué de presse

La Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA) a le plaisir d'annoncer l'édition 2025 de la Conférence et des Prix d'excellence des médias d'Afrique de l'Ouest (WAMECA).

La MFWA a dédié l'année dernière à collaborer avec ses organisations partenaires en Afrique de l'Ouest afin d'évaluer l'impact de WAMECA et d'explorer des pistes pour améliorer le plus grand événement médiatique de la sous-région. De ce fait, l'édition 2024 n'a donc pas été organisée comme à l'accoutumée.

Suite à une année de réflexion, la MFWA est heureuse d'annoncer que la WAMECA 2025 aura pour thème « Le journalisme et les infrastructures publiques numériques (IPN) en Afrique ». La conférence, qui réunira des professionnels des médias, des décideurs politiques, des journalistes et des rédacteurs en chef, des organisations de défense des droits numériques, des experts en technologie et des organisations de la société civile, vise à mettre en lumière la relation étroite entre les infrastructures numériques, les médias, la gouvernance et le développement du continent.

Les infrastructures publiques numériques (IPN), qui comprennent les systèmes d'identité numérique, les passerelles de paiement, les plateformes d'échange de données et les architectures ouvertes, ont révolutionné les pratiques de gouvernance et de développement à l'échelle mondiale. Les gouvernements africains investissent de plus en plus dans la numérisation pour transformer leurs économies et faciliter la fourniture de services publics. Dans cette optique, de nombreux pays ont élaboré des plans et des stratégies nationales pour orienter le déploiement et la gouvernance des infrastructures publiques numériques et des biens et services publics numériques (BPN).

Toutefois, les médias traditionnels en Afrique et le débat public n'accordent qu'une place très limitée à la compréhension et à la sensibilisation sur les IPN. Cela fait obstacle à la compréhension du public, à la responsabilisation et à la prise de décisions éclairées, qui sont essentielles au développement durable et à la bonne gouvernance.

Consciente de l'importance du journalisme pour combler le manque d'informations et renforcer la transparence dans l'élaboration des politiques et actions gouvernementales sur les IPN/BPN, la WAMECA 2025 réunira les principales parties prenantes des médias et des technologies en Afrique afin d'examiner les moyens d'optimiser le déploiement des infrastructures publiques numériques.

La WAMECA 2025 se penchera sur les stratégies permettant aux médias africains de devenir de solides défenseurs et observateurs critiques des initiatives de transformation numérique, en veillant à ce que la technologie serve le bien commun tout en stimulant la formulation et la mise en oeuvre de politiques en Afrique de l'Ouest.

La huitième édition de la WAMECA aura lieu à Accra, au Ghana, du 9 au 11 octobre 2025. La conférence aura lieu les 9 et 10 octobre 2025. La cérémonie de remise des prix est prévue pour la soirée du 11 octobre 2025.

Au fil des ans, la WAMECA a servi de plaque tournante pour des experts issus de divers domaines liés aux médias, à la gouvernance et à la démocratie afin de discuter des enjeux du développement des médias et des défis en matière de bonne gouvernance sur l'ensemble du continent.

En 2023, la WAMECA s'est focalisée sur les médias et la démocratie en Afrique. Les participants se sont penchés sur la question du recul de la démocratie en Afrique et ont formulé des recommandations concrètes pour mobiliser une réponse à l'échelle continentale pour y faire face.

La conférence de 2022 était axée sur les médias et l'autonomisation des femmes en Afrique. Les participants ont discuté de la manière dont les médias à travers le continent peuvent améliorer la visibilité des femmes et des filles, amplifier leurs voix, encourager la participation des femmes à la gouvernance et mettre en exergue le leadership des femmes dans divers domaines.

En 2021, les invités et les participants à l'événement ont échangé leurs points de vue sur le thème émergent de la « désinformation, de la réglementation des médias numériques et du journalisme en Afrique ». Ce thème découle du nombre croissant de lois adoptées en Afrique pour renforcer le contrôle de l'État sur l'utilisation d'Internet par les citoyens, sur les plates-formes de communication en ligne et sur les médias numériques, y compris les médias sociaux.

En 2020, alors que la pandémie de COVID-19 bouleversait le monde et mettait à rude épreuve l'environnement médiatique africain déjà fragile, les discussions de la WAMECA étaient centrées sur « l'avenir du journalisme ».

L'année précédente (2019), la WAMECA avait porté sur : « Les médias sociaux, les fausses nouvelles et les élections en Afrique ».

Pour plus d'informations, veuillez consulter [wameca.mfwa.org] ou contacter Samson Anang à [[email protected]] ou au +233 20 774 3233 ou Vivian Affoah à [[email protected]] ou au +233 24 489 6588.

Accra, Ghana, Le 20 mars 2025