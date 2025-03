Congo-Kinshasa: De la vision à l'action - Leçons et réalisations du Programme d'Investissement pour la Forêt

communiqué de presse

Les initiatives en matière d'agroforesterie, d'énergie propre et de gestion communautaire des forêts ont touché plus de 421 000 personnes dans le cadre du Programme d'investissement pour la forêt.

Ces initiatives ont permis de réduire ou d'éviter les émissions de gaz à effet de serre nocifs, de renforcer les initiatives du secteur privé et de débloquer jusqu'à $55 millions en crédits carbone. S'appuyant sur ces réalisations, la Banque mondiale étend ses investissements climatiques et environnementaux en RDC à travers un programme de $300 millions visant à protéger les forêts et la savane.

Depuis plus d'une décennie, les vastes étendues de terre autour de certaines grandes villes de la République démocratique du Congo (RDC) - Kinshasa, Kisangani, Mbuji-Mayi et Kananga - sont au centre du Programme d'investissement pour la forêt (PIF), conçu pour réduire les effets dévastateurs de la pression humaine sur une ceinture forêts tropicales denses considérées comme vitales pour la survie de la planète. Financé pour la première fois à hauteur de $60 millions par le Fonds d'investissement climatique, les initiatives du programme ont touché plus de 421 000 personnes vivant à proximité de ces grandes villes, situées à des centaines de kilomètres l'une de l'autre, à l'ouest, au nord-est et au centre de la RDC.

Alors que le PIF, un partenariat entre la Banque mondiale et la Banque africaine de Développement, touche à sa fin, il offre des enseignements pour les futurs investissements dans le secteur du climat. Grâce à des projets d'agroforesterie, d'énergie propre et de gestion communautaire des forêts, il a permis de réduire les émissions, d'autonomiser certains éléments du secteur privé et de débloquer jusqu'à $55 millions en crédits carbone. L'appui reste essentiel pour garantir la durabilité de ses résultats.

La Banque mondiale a joué un rôle essentiel dans deux projets financés par le PIF : Le Projet de gestion améliorée des paysages forestiers (PGAPF), d'une valeur de $70 millions à l'intérieur du pays, et le Projet d'appui aux communautés dépendantes des forêts (PACDF), conçu pour aider les populations autochtones et les communautés locales touchées par les changements résultant des politiques mondiales connues sous le nom de REDD+, qui visent à réduire les émissions dues à la deforestation et à la dégradation, à conserver les stocks de carbone, à encourager la gestion durable des forêts, et à améliorer les stocks de carbone.

Un troisième projet PIF, le projet REDD+ intégré de dans les bassins de Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani d'une valeur de $22 millions, réalisé dans deux régions distinctes, a été supervisé par la Banque africaine de Développement.

Des projets essentiels pour la RDC

Les projets du PIF se sont avérés essentiels pour un pays comme la RDC, où les forêts assurent la subsistance des populations locales, fournissent des services écosystémiques essentiels, agissent comme un puits de carbone mondial et abritent une biodiversité exceptionnelle, mais sont également confrontées à des menaces importantes.

La déforestation et la dégradation des sols sont principalement dues à la culture sur brûlis et à l'abattage d'arbres pour le charbon de bois. Rien qu'en 2020, la RDC a perdu 1,31 million d'hectares de forêts naturelles, ce qui a entraîné des émissions de dioxyde de carbone supérieures à l'empreinte carbone total de la France en 2019.

Les activités soutenues par ces projets comprennent l'afforestation - la plantation de nouvelles zones d'arbres -, la reforestation, les pratiques agroforestières, la distribution de foyers améliorés, l'introduction de techniques durables de fabrication de charbon de bois et le développement de sources d'énergie alternatives, ainsi que des activités pilotes de moyens de subsistance alternatifs pour les communautés, la construction d'infrastructures communautaires de base et le soutien à la gestion communautaire des forêts.

L'ensemble de ces efforts a permis de réduire la pression sur les forêts de la RDC et de soutenir les moyens de subsistance durables des Congolais les plus pauvres, réduire les émissions, renforcer les moyens d'action du secteur privé et débloquer jusqu'à 55 millions de dollars de crédits carbone. Le soutien reste essentiel pour assurer la durabilité de ses résultats.

Principaux enseignements du programme d'investissement forestier :

Alors que le PIF tire à sa fin, il offre des enseignements pour les investissements climatiques futurs.