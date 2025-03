Egypte: En mission entre le Ramadan et le Carême

Le Caire — Ramadan Karim - Som Mubarak : ce sont les deux expressions pour souhaiter un bon jeûne, la première pour les musulmans, la seconde pour les chrétiens.

« Depuis le 1er mars, le temps du Ramadan a commencé et, un jour plus tard, le Carême a débuté pour les chrétiens coptes. Des jours de jeûne et de prière qui nous rendent, nous l'espérons, plus frères », écrit Anselmo Fabiano, de la Société des Missions Africaines, à l'Agence Fides.

« En fait, la vie quotidienne est surtout transformée par le Ramadan. En effet, nos amis musulmans jeûnent de l'aube au crépuscule, la vie est donc beaucoup plus nocturne que diurne », poursuit le missionnaire actuellement dans le village de Kom Ghareeb. Pendant la journée, les magasins et les activités diverses commencent très tard et le matin, il est vraiment difficile de trouver quelqu'un. Les enfants et les familles musulmanes restent chez eux et passent beaucoup de temps à regarder les nombreuses séries télévisées qui sont diffusées à toute heure pendant cette période. Pendant la nuit, vers 4 heures du matin, les enfants sont chargés de chanter et de jouer du tambourin dans les rues et de réveiller tout le monde pour manger avant l'aube et le début du jeûne. Voyager et se déplacer après le coucher du soleil est une grande aventure, car le long des rues, vous trouvez des gens qui vous offrent de la nourriture et des boissons pour partager la joie de la fin de la journée ».

« Pour les chrétiens, en revanche, cette période de jeûne se caractérise par un régime sans aucun aliment d'origine animale, et dure de minuit à la messe, qui a généralement lieu à midi, et pendant 50 jours. Le carême nous permet de revivre l'expérience du jeûne de Jésus dans le désert et de renforcer notre relation avec Dieu. Le carême est synonyme de silence, de prière, d'aumône. Un temps précieux pour entrer dans une relation étroite avec le Seigneur, au cours duquel nous nous privons de quelque chose, comme la nourriture, pour redécouvrir la présence essentielle de Dieu dans notre vie. Un temps privilégié qui nous conduira à vivre avec enthousiasme la joie de Pâques dans le Christ ressuscité ».

« Dans cette perspective, les activités de la vie pastorale se poursuivent avec beaucoup de joie, tant d'expériences et tant de rencontres, notamment la catéchèse, pour les adolescents et les jeunes, et la messe en rite copte, qui m'est de plus en plus familière. C'est une immense joie pour moi de pouvoir parler l'arabe mieux qu'avant, et de pouvoir entrer en relation avec les gens, de pouvoir écouter et partager leurs joies et leurs luttes. Les enfants sont mes professeurs préférés et je suis de plus en plus étonnée par leur volonté et leur ouverture d'esprit pour créer des relations et des amitiés ».

Anselmo conclut son récit en décrivant la complicité et les échanges continus qu'il entretient avec les grands et les petits. « Le matin, je vais parfois à la garderie paroissiale fréquentée par des enfants chrétiens et musulmans, je suis maintenant devenu l'un des leurs. En partageant les matins avec eux, je perfectionne mon arabe et je leur apprends un peu d'anglais.

Je respire la beauté de cette vie qui s'épanouit, d'un village avec beaucoup d'enfants et j'essaie dans ma petite mesure d'être pour eux un témoin de l'Évangile. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de retourner quelques jours au Caire pour quelques réunions et quelques commissions. J'ai retrouvé avec grand plaisir la petite communauté catholique de Shoubra et j'ai partagé avec eux la joie de l'Eucharistie.