Tunisie: Le textile-habillement, toujours plus haut

Le secteur du textile-habillement se maintient dans un positionnement de leadership au sein des marchés internationaux, plus particulièrement en tant que premier fournisseur de l'Union européenne (UE), confirmant, ainsi, que l'intérêt majeur accordé à ce domaine a fini par porter ses fruits.

En effet, avec une part de marché de près de 18% en tant que fournisseur en vêtements professionnels et plus de 8% de parts pour la fourniture de jeans, la Tunisie a exporté en 2024 vers les pays européens pour une valeur totale respectivement de 317 millions d'euros et 357 millions d'euros.

De plus, les perspectives s'annoncent plus prometteuses, selon le Centre technique du textile (Cettex), dans la mesure où de grandes opportunités sont réelles pour développer les exportations, notamment vers l'Allemagne et les autres marchés dits classiques, ce qui pourrait fournir près de 160 millions d'euros, sans oublier que le marché de l'emploi pourrait bénéficier de plus de 25 mille postes.

Les spécialistes demeurent persuadés, toutefois, qu'un renforcement de l'accompagnement technique et financier est souhaité, voire carrément nécessaire, au profit des PME afin de contribuer à la réussite de leur transition durable et numérique pour disposer des commodités en vue d'une conformité aux réglementations européennes.

Un appui diplomatique et économique serait, également, le bienvenu en faveur des éventuels nouveaux investisseurs dans le cadre d'un plan de promotion mis en place par nos ambassades auprès des principaux concernés, en l'occurrence l'Allemagne, la France et l'Italie.

En outre, et par les temps qui courent avec les nouvelles technologies qui s'imposent en tant que facteur de réussite pour toute oeuvre industrielle, les textiles dits électroniques pourraient ouvrir la voie à une nouvelle génération de produits connectés illustrant cette dynamique destinée à transformer les matériaux ordinaires en plateformes technologiques multifonctionnelles.

Ainsi, au moment où les opportunités continuent de s'élargir, il est clair que les textiles intelligents peuvent jouer un rôle central dans les produits de demain au vu des multiples champs d'application et la multiplication des solutions associant l'esthétique à la performance.

En résumé, l'industrie du textile et de l'habillement en Tunisie est appelée à prospérer davantage tout en bénéficiant d'un écosystème favorable, surtout qu'elle se fonde sur des piliers aussi solides que diversifiés dont notamment la bonne gouvernance, l'intégration, la promotion du « Made in Tunisia », la formation, le développement des infrastructures et l'amélioration du climat des affaires.