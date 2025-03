Afrique de l'Ouest: Bourse - Fortes baisses des trois indices phares de la BRVM ce jeudi 20 mars 2025.

Les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré de fortes baisses au terme de la séance de cotation de ce jeudi 20 mars 2025.

C'est ainsi que l'indice composite a cédé 1,38% (contre -1,04%la veille) à 284,93 points contre 288,93 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi régressé de 1,43% à 143,23(contre -1,08% précédemment) contre 145,31 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré la plus forte baissé, soit 2,07%( contre plus 0,24% le 19 mars) à 120,84 points contre123,39 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,189 milliard FCFA contre 1,398 milliard FCFA le 19 mars 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une forte baisse de 150,072 milliards FCFA, en se situant à 10 686,695 milliards FCFA contre 10 836,767 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations a enregistré une augmentation de 4,129 milliards FCFA à 10 556,601 milliards FCFA contre 10 552,472 milliards FCFA le mercredi 19 mars 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 4 730 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 7 550 FCFA), BOA Bénin (plus 7,44% à 4 330 FCFA), BOA Mali (plus 7,38% à 2 255 FCFA) et BOA Sénégal (plus 7,36% à 3 720 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres BOA Niger (moins 7,41% à 2 685 FCFA), ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 5,94% à 475 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 5,61% à 13 970 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (moins 5,21% à 9 100 FCFA).