Maroc: Omar Hilale plaide à New York pour un Moyen-Orient exempt d'armes de destruction massive

L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale, a souligné, mercredi à New York, que le Moyen-Orient a plus que jamais besoin de l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires et autres armes de destruction massive.

M. Hilale intervenait dans le cadre de sa présidence de la Sixième Conférence pour l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires et autres armes de destruction massive au Moyen-Orient.

Dans sa déclaration d'ouverture, au deuxième Comité de travail de cette Conférence, l'ambassadeur a relevé que le monde traverse un moment critique marqué par l'érosion accélérée du désarmement et de la non-prolifération, sous l'effet de chocs géopolitiques croissants, du mépris des instruments multilatéraux existants, du manque d'engagements concrets en matière de désarmement nucléaire et de la poursuite de la course aux armements.

Il a noté que chaque jour qui passe, sans progrès tangible vers le désarmement nucléaire, rapproche la communauté internationale de conséquences dévastatrices. Il a alerté que le monde se trouve à la croisée des chemins, où la fenêtre d'opportunités pour assurer un monde stable et prospère exempte d'armes nucléaires se rétrécit.

L'ambassadeur Hilale a indiqué qu'à travers des discussions ouvertes, transparentes et inclusives, les membres de la Conférence seront en mesure de surmonter les obstacles qui se profilent à l'horizon et à réaffirmer leur attachement à l'objectif ultime et longuement souhaité de la Conférence, celui d'établir une zone exempte au Moyen-Orient.

La réussite de ses efforts repose sur la capacité à galvaniser un soutien international constant et la mise en oeuvre pleine et effective des engagements pris par le passé, a-t-il dit.

Le deuxième Comité de travail de la Conférence du Moyen-Orient qui durera trois jours, se distingue cette année par la participation de tous les membres de la région du Moyen-Orient plus l'Iran. Israël qui est régulièrement invité continue de boycotter les travaux de cette Conférence.

Les travaux seront animés par des experts, des académiciens et des diplomates de haut rang issus d'organisations internationales en charge des questions du désarmement, de pays membres et non membres, de think tanks, ainsi que d'autres praticiens dotés d'une longue expérience dans la non-prolifération des armes de destruction massive, originaires d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie.

La Conférence du Moyen-Orient se tient en application d'une décision de l'Assemblée générale des Nations unies en 2018, et tire son mandat de la résolution sur le Moyen-Orient adoptée par la Conférence de 1995 des Etats parties au Traité sur la non-prolifération (TNP), qui a été chargée d'examiner la prorogation indéfinie du TNP. L'objectif de cette conférence est de négocier un futur traité juridiquement contraignant éliminant les armes de destruction massive du Moyen-Orient.