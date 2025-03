Tunisie: L'arbitre du match Feriana-Hajeb El Ayoun agressé - Un métier à revaloriser

Nos arbitres contestés, agressés, on doit aller en profondeur pour cibler une jeune élite passionnée de ce métier essentiel pour le football.

Un «fan» de l'équipe de Feriana a agressé l'arbitre de la rencontre face à Hajeb El Ayoun entrant dans le cadre du championnat amateur. L'agression a eu lieu aux alentours de la 30e minute du match. La rencontre a été, bien entendu, arrêtée. Étant donné que l'affaire est entre les mains de la justice (l'agresseur a été arrêté), nous ne pouvons plus émettre qu'un avis, souhaitant qu'il n'y ait plus de récidive ailleurs.

L'arbitrage, cette importante partie prenante du sport, nous pouvons en dire ce que nous pensons, sauf qu'il n'y a pas un effort de le relancer pour qu'il joue parfaitement son rôle. Et c'est difficile. Il faut trouver des passionnés de l'arbitrage. On ne devient pas facilement arbitre. Dans le temps, on allait en chercher au niveau des sports scolaires, qui en avaient un bon nombre. Ils étaient venus mus par cette passion et discrets, ils hésitaient à se lancer dans le civil. On essayait de les convaincre et beaucoup ont réussi au niveau de ces sports collectifs demandeurs pour renforcer ce cadre.

Miser sur les jeunes arbitres

Et c'est justement à ce niveau, celui des jeunes arbitres, ceux qui essaient de progresser et de devenir un élément incontournable du jeu qu'on pourrait compter. Un domaine qui a, depuis un bon bout de temps, perdu de son lustre. Alors que nos adversaires potentiels placent leurs arbitres et déblaient devant eux le terrain pour rejoindre l'élite et contribuer à l'essor de ce sport, nous sommes dans l'obligation de faire appel à des referees étrangers pour éviter la contestation.

Cela pour avouer que, tout simplement, nous acceptons les erreurs et les fautes d'appréciation des autres, mais que nous refusons celles des nôtres. Da toutes les façons et quelle que soit la faute commise, rien, absolument rien, ne justifie l'agression. La FTF doit se tenir aux côtés de son arbitre. La justice est une et indivisible. Si cet agresseur est coupable, il doit servir d'exemple. Cela fait combien d'années que nos rencontres de football se jouent devant des publics unicolores ?

Ces agissements n'aident donc pas un sport qui cherche à sortir la tête de l'eau. Ils bloquent toute possibilité de voir des jeunes qui se respectent rejoindre ce corps de métier, parce que justement c'en est devenu un, sous la poussée du professionnalisme à attirer une élite. Comme partout ailleurs, l'élitisme est de rigueur. Les demi-portions, personne n'en veut plus.