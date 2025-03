Afrique: Eliminatoires Coupe du monde 2026 - Liberia-Tunisie (0-1) - Combien c'est précieux !

La note aurait, franchement, dû être salée après ce but prématuré. Nos joueurs, vraisemblablement gênés par un climat chaud et humide, se sont contentés d'assurer le plus important, ramenant une précieuse victoire de Monrovia.

Malgré un temps chaud et très humide avec un taux qui avoisinait les 70 %, nos joueurs ont su, sur l'ensemble, gérer leur match sans s'essouffler. Toutefois, nos internationaux ont pu, en dépit des conditions climatiques défavorables, remporter une écrasante victoire au vu des occasions qui se sont présentées à eux.

D'entrée, notre team national a réussi à déstabiliser son hôte libérien en ouvrant tôt le score : Hannibal Mejbri entame l'action en servant Ali Abdi qui se faufile sur la gauche avant d'adresser un centrage millimétré pour Hazem Mastouri. Ce dernier termine le boulot d'un simple tir à ras de terre (4').

Déstabilisés, les Libériens ont cherché à revenir dans le match. Il fallait donc atténuer les ardeurs de leurs attaquants. Pour ce faire, notre sélection a dû baisser le rythme, optant pour le bloc bas afin de fermer toutes les issues qui menaient à la cage de Dahmen.

Après une baisse de régime qui a duré une demi-heure, notre attaque est revenue à la charge vers la fin de la période initiale. Par ailleurs, Hazem Mastouri, qui a signé hier son premier but en sélection, a failli doubler la mise. Une action rapide entamée par Naïm Sliti, une passe à Anis Ben Slimane qui sert à son tour sur un plateau Hazem Mastouri qui rate de peu le cadre (38').

Deux minutes plus tard, Sliti voit sa frappe frôler la transversale (40'). Malgré tous ces efforts, nos joueurs ont rejoint les vestiaires pour la pause mi-temps en menant par un but à zéro. Entretemps, Dahmen a sauvé un but tout fait.

Encore des occasions ratées

En deuxième mi-temps, les camarades de Hazem Mastouri ont repris les débats sur la même lancée. Ils se sont créé quelques occasions, à l'image de la tentative de Sayfallah Ltaief qui mène un sprint sur la gauche, adresse une longue passe pour Hazem Mastouri, mais le portier libérien, plus rapide, dévie en corner (58').

De son côté, Mohamed Ali Ben Romdhane échoue en fin de match à marquer ce deuxième but qui ne viendra finalement pas : Tomy Songo's lui ferme l'angle de tir (85') et arrête la balle.

Au final, l'équipe de Tunisie a remporté une précieuse victoire devant le Liberia. Nous sommes restés sur notre faim avec l'espoir de voir un meilleur rendement offensif et plus d'efficacité lundi prochain à Radès contre le Malawi.

Tunisie : Aymen Dahmen, Mahmoud Ghorbal, Ali Abdi, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Aissa Laidouni, Hannibal Mejbri (Mohamed Ali Ben Romdhane 76'), Naim Sliti (Ferjani Sassi 89'), Anis Ben Slimane (Nader Ghandri 89'), Sayfallah Ltaief (Elias Achouri 76') et Hamza Mastouri (Seifeddine Jaziri 77').