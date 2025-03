Algérie: Les distributeurs automatiques de billets opérationnels à 96 % à travers le pays

Alger — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a affirmé, jeudi à Alger, que 96 % des distributeurs automatiques de billets (DAB) étaient opérationnels durant ces deux derniers mois à travers le pays.

Lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, le ministre a précisé que "96% des distributeurs automatiques de billets (DAB) sont opérationnels à travers le pays", ce qui constitue un saut qualitatif réalisé grâce à une batterie de mesures notamment la mise à disposition de "357 DAB sur les 600 qui seront mis en service d'ici la fin de l'année en cours".

Entre autres mesures prises à cet effet, M. Zerrouki a cité "les interventions rapides pour réparer les pannes et l'approvisionnement constant des DAB".

En réponse à une autre question relative aux primes et aux allocations accordées aux travailleurs de la Poste, le ministre a fait savoir que "pour améliorer la situation des travailleurs du secteur, certaines primes ont été revalorisées récemment et 760 bureaux de poste ont été reclassés à travers le pays", soulignant la création de "plus de 498 emplois à travers le pays dans le secteur de la Poste", afin de "renforcer les ressources humaines et d'améliorer la qualité des prestations fournies aux citoyens".

Quant à la faible couverture du réseau de téléphonie mobile dans certaines régions, le ministre a évoqué les dispositions du cahier des charges relatif aux licences d'exploitation des réseaux de troisième et quatrième génération, qui obligent les opérateurs à respecter les exigences minimales de couverture dans les zones de 2.000 habitants, soulignant que l'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE) procède à l'envoi de mise en demeure aux opérateurs et les notifie de la nécessité de remédier aux lacunes, notamment celles liées au manque de couverture sur les routes principales et l'autoroute Est-Ouest.