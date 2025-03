Algérie: Merad donne le coup d'envoi des travaux de réhabilitation des quartiers de la vieille ville de Constantine

Constantine — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a présidé, jeudi, le lancement d'une opération de réhabilitation des quartiers de la vieille ville de Constantine.

Le ministre a indiqué que cette opération "vient en exécution des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à l'adoption d'une vision stratégique pour la ville de Constantine dans l'optique de valoriser son patrimoine culturel unique, à la réhabiliter et à moderniser ses équipements pour lui permettre de recouvrer son statut", avant de souligner, à ce propos, "la disponibilité de l'Etat à financer les opérations de réhabilitation de la vieille ville de Constantine".

Sur le parvis du palais Ahmed Bey de Constantine, le ministre a écouté un exposé portant proposition d'une vision pour la réhabilitation et le développement de la ville de Constantine, à travers un certain nombre de projets structurants visant à valoriser les actifs et les équipements non utilisés, et à accroître son attractivité économique, sociale et culturelle, tout en restaurant et en mettant à niveau le patrimoine bâti, les venelles et les vieilles placettes urbaines pour renforcer la fonction touristique et culturelle de la ville.

Merad a rappelé, à ce propos, la "priorité accordée par le président de la République à la promotion des grandes villes, notamment Constantine, une cité chargée d'histoire", avant de noter que "son riche patrimoine lui permet d'être un pôle urbain attractif aux niveaux régionaux, national et international".

Saluant le lancement de l'opération de réhabilitation des ruelles de la vieille ville, pour laquelle un investissement public de 370 millions de dinars a été consenti, M. Merad a appelé à "l'implication de toutes les parties prenantes à l'effet d'enrichir la vision proposée pour le développement de la ville et ce, avant qu'elle ne soit portée devant les autorités supérieures du pays et concrétisée".

"Ces efforts s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie nationale de préservation des villes anciennes, selon une vision alliant développement durable et préservation de l'identité historique", a encore ajouté le ministre, soulignant "la nécessité de respecter le caractère architectural de la ville et d'impliquer tous les acteurs du domaine dans la mise en oeuvre du processus de réhabilitation pour en assurer les meilleurs résultats".

Selon M. Merad, le projet de réhabilitation des ruelles de la vieille ville de Constantine constitue "une étape importante dans le processus de préservation du patrimoine culturel algérien", et "traduit la volonté de l'Etat de réaliser un développement équilibré entre l'authenticité et la modernité, conformément aux directives du président de la République".