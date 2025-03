Algérie: Saihi met en avant les efforts de l'Etat dans la réalisation de structures sanitaires à travers l'ensemble du territoire national

Alger — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a mis en avant, jeudi à Alger, les efforts de l'Etat dans la réalisation de structures sanitaires dotées de l'équipement médical nécessaire à travers l'ensemble du territoire national.

S'exprimant lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales adressées à des membres du Gouvernement, et en réponse à une question sur "les mécanismes prospectifs adoptés par l'Etat pour éviter l'exode des compétences médicales", M. Saihi a cité, entre autres, "la réalisation de structures sanitaires dotées de l'équipement médical nécessaire à travers l'ensemble du territoire national et l'élaboration de textes réglementaires pour l'enrichissement et la révision des statuts particuliers des professionnels du secteur de la santé, en collaboration avec les partenaires sociaux et les secteurs concernés".

Il a, dans ce contexte, rappelé la promulgation des nouveaux statuts particuliers et des régimes indemnitaires des professionnels du secteur de la santé, lesquels, a-t-il dit, "ont permis d'augmenter les salaires des médecins, de créer de nouveaux grades et postes supérieurs et de réduire les années d'ancienneté requises pour accéder aux grades et postes supérieurs".

Le ministre a, par ailleurs, mis en exergue les efforts consentis par l'Etat pour assurer une couverture sanitaire à travers toutes les régions du pays, notamment à Mila et Barika.