Algérie: M. Merad préside le lancement officiel de la plateforme numérique 'Formulaires services de police'

Constantine — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a présidé, jeudi à Constantine, dans le cadre de la numérisation des services de la DGSN, le lancement officiel de la plateforme numérique nationale "Formulaire services de police" sous le slogan "Votre avis nous intéresse".

Après l'inauguration du siège de la 2ème sûreté urbaine de la cité Bekira, dans la commune de Hamma-Bouziane, le ministre qui effectuait une visite de travail dans la wilaya de Constantine, a présidé, aux côtés du directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, et des autorités locales, le lancement de cette plateforme numérique nationale et souligné "l'importance de l'implication des citoyens dans l'amélioration de la qualité des services de la sûreté nationale et le renforcement de la transparence".

Lors des explications fournies au ministre, des cadres de la DGSN ont souligné que cette plateforme a été créée par les ingénieurs de la police nationale, ajoutant que son objectif est de "simplifier les procédures au profit du citoyen et répondre à ses préoccupations, numériser le dossier d'accueil pour permettre au citoyen de faire part de son avis".

M.Merad a également inauguré, lors de sa visite, le siège du service régional de lutte contre le crime organisé, réalisé à la cité Boussouf, où il a déclaré que cette structure "constitue un apport précieux aux efforts déployés dans le cadre de la politique de l'Etat pour lutter contre les différentes formes de criminalité", le crime organisé étant devenu, selon lui, "une menace pour le pays et sa population en raison de sa dimension transnationale et de la diversité de ses modes opératoires ".

Dans la circonscription administrative d'Ali Mendjeli, le ministre de l'Intérieur a posé la première pierre d'une clinique régionale de 95 lits, relevant de la DGSN, et d'un centre régional de diagnostic médical et de radiologie, relevant, également du même corps constitué.

Lors de l'inspection du projet de dédoublement des routes nationales n 79 (sur 16 km entre l'intersection "4 chemins" et les limites de la wilaya d'Oum El Bouaghi) et n 27 (sur 18,4 km entre Hamma-Bouziane et les limites de la wilaya de Mila, le ministre, soulignant que "l'Algérie connaît une grande dynamique en matière d'extension des réseaux routier et ferroviaires ", a estimé que tous ces projets sont "à même d'impulser davantage le développement économique ".

Le ministre devait poursuivre sa visite dans la commune d'El Khroub, où il devait poser la première pierre d'un projet de construction d'une piscine semi-olympique, d'un siège de sûreté urbaine au pôle urbain Massinissa et d'un groupe scolaire de classe 2, dans le même pôle.