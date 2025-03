Egypte: Le pays et la Syrie annoncent la date de l'Aïd al-Fitr selon les calculs astronomiques

Le dimanche 30 mars marquera le premier jour de l'Aïd al-Fitr en Égypte et en Syrie, selon les prévisions astronomiques, en attendant la confirmation par l'observation du croissant lunaire à la fin du mois de Ramadan.

En Égypte, l'Institut national de recherche en astronomie et géophysique a annoncé que le mois de Chawal 1446 débutera astronomiquement le dimanche 30 mars 2025. Le croissant lunaire naîtra immédiatement après la conjonction, prévue à 13h00 (heure du Caire) le samedi 29 mars, correspondant au 29 Ramadan, jour d'observation officielle. L'institut précise que le nouveau croissant restera visible après le coucher du soleil durant 7 minutes à La Mecque, 11 minutes au Caire et entre 9 et 12 minutes dans les autres gouvernorats égyptiens. Dans les capitales et villes arabes et islamiques, sa visibilité variera entre 3 et 19 minutes.

En Syrie, le Conseil des ministres a annoncé que les congés de l'Aïd al-Fitr s'étendront du dimanche 30 mars au jeudi 3 avril, selon l'agence de presse officielle SANA.

L'observation effective du croissant lunaire dans la soirée du samedi 29 mars déterminera la confirmation définitive de la date de l'Aïd.