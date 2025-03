Algérie: Les résultats du fonctionnement continu au port de Bejaia sont 'encourageants'

Bejaia — Le ministre des transports, Said Sayoud, a estimé, jeudi à Bejaia, que l'entrée en vigueur du fonctionnement continu (7 jours/7 et 24 heures/24) a porté ses fruits au port de Bejaia, par l'obtention de résultats encourageants.

"Les résultats enregistrés sont satisfaisants", a indiqué le ministre lors de sa visite au port de la ville de Bejaia, saluant l'organisation, le dynamisme et la politique suivie dans l'exploitation du port, qui toutes "convergent dans le sens de l'amélioration de ses performances et de sa rentabilité", a-t-il dit.

A ce titre, l'accent a été mis sur le temps d'attente des navires en rade et leur traitement à quai qui passe de 10 jours en moyenne à 4 jours avec le nouveau système de vacation continue.

Lors de sa visite, le ministre a passé en revue le terminal à conteneurs s'y trouvant et qui affiche une "forte une dynamique" et ne désespère de "battre le record" établi en 2024 durant laquelle plus de 271.000 conteneurs équivalent à vingt pieds (EVP) ont été manutentionnés, selon des responsables du terminal.

"Avec cette nouvelle formule, qui implique toutes les parties intervenantes (police, douanes, services de l'état et autres), l'ambition est d'atteindre, voire, aller au-delà de 300.000 conteneurs", a souligné un responsable de BMT (Bejaia Meditranean Terminal), une joint-venture algéro-singapourienne gestionnaire de cette plateforme logistique.

L'entrée en vigueur de ce nouveau système s'est d'ores et déjà traduite par la remise en service, récemment, du port sec, de Tixter à Bordj-Bou-arredj et l'ouverture d'une ligne de chemin de fer hebdomadaire entre les deux plateformes, est-il relevé.

La réouverture du port sec de Tixter va contribuer à dégager plus de fret extramuros du port de Bejaia, le rapprochement des conteneurs auprès des opérateurs des wilayas de l'Est et des régions qui composent son Hinterland d'une part, et d'autre part, de gagner de nouveaux espaces d'entreposage à Bejaia et de permettre ainsi, de traiter plus vite les cargaisons acheminées a bord des navires qui rentrent.

"La dynamique imprimée est forte", a opiné le ministre qui a rappelé la volonté des pouvoirs publics de la renforcer, et d'aider l'entreprise portuaire de Bejaia à acquérir de nouveaux équipements et surtout lui permettre d'évoluer dans de meilleures conditions.

Dans ce contexte, le ministre a fait savoir que, Serport (l'autorité de gestion des ports nationaux) a été instruite pour entamer des opérations de dragage des quais saturés et porter leur tirant d'eau aux profondeurs requises.

M.Sayoud a également passé en revue le nouveau quai "La Casbah", fonctionnel en partie et qui va connaitre un renforcement pour accueillir les grands navires.

A terme, ce nouvel équipement sera entièrement dédié à l'exportation des minerais de zinc et plomb du gisement en cours de réalisation à Amizour-Tala Hamza, dont l'entrée en production est prévue en 2026, selon des responsables locaux.

Le nouveau quai va donner la possibilité d'accroitre les capacités d'accueil du port, qui en 2024, a reçu plus 9 millions de tonnes de marchandises hors hydrocarbures, est-il souligné.

Le ministre a, par ailleurs, passé en revue les structures de l'aéroport Abane Ramdane de Bejaia, constatant de visu les conditions en préparation pour lancer la saison estivale et les mesures prises localement pour assurer un accueil optimal et confortable aux touristes étrangers et aux membres de la communauté nationale basée à l'étranger.