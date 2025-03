Madagascar: Antsiranana - Le système d'information géographique sur les rails

La région Diana a reçu des équipements informatiques de la Région Réunion pour la mise en place d'un Système d'Information Géographique (SIG). Ce projet vise à améliorer la gestion des données et la planification territoriale.

La région Diana vient récemment de recevoir, de la part de la Région de l'île Réunion, un important lot de matériel informatique dans le cadre de la mise en oeuvre du Système d'Information Géographique (SIG) au sein de sa cellule d'information géographique de la région.

Ce sont principalement des équipements informatiques qui ont été acquis dans le cadre du programme co-financé par l'Agence Française de Développement, le ministère européen des affaires étrangères et la Région Réunion. Le projet date de 2019 mais, c'est maintenant qu'il a vu le jour.

Ce geste significatif vise à renforcer ses capacités dans la gestion et l'analyse des données géospatiales, un outil indispensable pour le développement durable et la planification territoriale. Cette dotation inclut des ordinateurs, des serveurs, des logiciels ainsi que des équipements de connectivité destinés à renforcer l'efficacité du projet.

Pour la Région Réunion, ce geste s'inscrit dans le cadre de la coopération régionale entre les îles de l'océan Indien, ayant pour objectif de favoriser l'intégration numérique et d'encourager les échanges de savoir-faire et de technologies entre les territoires voisins. En offrant ces équipements, elle espère contribuer à la réduction de la fracture numérique et à la modernisation des services publics dans la région Diana.

Selon les explications de Pierre Tessier, responsable du SIG à la Région Réunion, l'idée est née avec la prise de conscience que la région Diana, comme d'autres institutions malgaches, ne dispose pas aujourd'hui des équipements nécessaires et des logiciels adéquats pour traiter les informations géographiques. De plus, celles-ci manquent de personnels formés et qualifiés dans le domaine de la géomatique.

Donnée spatiale en temps réel

Lors de la remise de ces équipements, l'équipe de la région Diana, conduite par le gouverneur Taciano Rakotomanga, a exprimé sa gratitude et a souligné que ces équipements permettront de faciliter la gestion des projets locaux, et d'optimiser les services administratifs en ligne. Quant à Pierre Tissier, il a saisi l'occasion pour apporter plus d'explications sur les SIGs et la raison de sa mise en place.

Certes les systèmes sont plutôt techniques et innovants, mais il s'agit d'outils majeurs de planification et de pilotage stratégique, et également de suivi et de contrôle des politiques publiques. En croisant des informations géographiques sur des thématiques variées (infrastructures, santé, éducation, environnement), les systèmes identifient de manière dynamique les disparités territoriales et mesure l'impact des actions publiques sur le terrain. Ainsi, ils représentent des outils essentiels pour assurer le suivi et la mise en oeuvre des schémas de planification territoriale, mais également pour d'autres applications telles que la gestion du réseau routier, de l'assainissement, la gestion des risques, la protection de l'environnement ou encore le développement économique.

« Avec ces outils partagés et mutualisés avec toutes les structures partenariales, surtout les logiciels fonctionnels mis en place, la région Diana aura la capacité de mettre en ligne tous les services techniques déconcentrés. Toutes les collectivités décentralisées pourront ainsi accéder à ces services », a affirmé Pierre Tissier.

Avec la mise en place de ces équipements et en croisant des infos sur la route, sur les zones d'activité économique, d'activité potentiellement touristique, d'enjeux environnementales, la région se positionne comme un acteur clé dans l'utilisation de la technologie pour répondre aux défis modernes de gestion territoriale et de développement durable.