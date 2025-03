Madagascar: Basketball/Jubilé AT2B - JCBA défie MB2ALL en quarts de finale

Les matches comptant pour la célébration du quinzième anniversaire du club de l'AT2B ou Andraisoro Tia Baskety, portant le nom de «Fety de Baskety e», se poursuivent ce samedi et dimanche sur le terrain du club à Andraisoro, avec quatorze matchs prévus pour les quarts de finale.

Pour les quarts de finale de samedi, le match très attendu du public est l'entrée en lice des garçons U12 de JCBA ou Jeunes Chrétiens Basketteurs d'Antananarivo qui défieront les joueurs de MB2ALL. Ces deux clubs ont montré que les jeunes basketteurs qui évoluent au sein d'un centre de formation ont plus d'atouts à faire valoir par rapport aux autres jeunes joueurs. Toutefois, l'une des deux équipes verra son parcours s'arrêter et quittera le tournoi plus tôt que prévu.

Calendrier

Samedi 22 mars : 8h30 : TMS Jr vs CBBU (U12 G), 9h30 : L2BV vs BFFT (U12 G), 10h30 : JCBA vs MB2ALL (U12 G), 11h30 : GNBC vs BCR, 13h30 : AMB'HOOPS vs SFMB (senior homme), 14h45 : ASMG vs Superman (U20 G), 16h : Affix Now vs AT2B. Dimanche 23 mars: U12 G. 08h30 : COSFA vs MB2ALL; 9h30 : L2BV vs Lucadro, 10h30 : AT2B vs BCNA U20 G. 11h45 : BC4F vs Team Jr, 14h45 : SMBC vs SBBF ALMAN, Senior homme. 13h30 : TMS vs DASOL, 16h : MAN'EGA vs BC Blindé.Donné Raherinjatovo