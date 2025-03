Madagascar: Geoscar s'illustre comme une étoile montante du rap

À seulement 24 ans, Geoscar Annicet Nomenjanahary, originaire de Manakara, est devenu l'un des rappeurs les plus prometteurs de Madagascar. Avec plus de 200 000 vues sur les réseaux sociaux et 181 000 sur YouTube, il s'impose comme le rappeur du moment. Son message est clair : face à la dépression, il ne faut jamais abandonner.

Né le 6 juillet 2000, Geoscar a découvert le rap en 2015. Pour lui, ce genre musical est bien plus qu'un simple moyen d'expression : « C'est le meilleur moyen pour faire passer un long message en un temps court. Un quatre-mesure en rap équivaut à toute une chanson pour les autres genres. » Cette capacité à condenser les émotions et les expériences en quelques phrases fait sa marque de fabrique.

Sa carrière prend véritablement son envol en 2019 avec le titre « Teny Mandratra », extrait de son premier album « Iray Maka Bahana », produit par Jiolambups. Cet album de 13 titres marque un tournant pour l'artiste et lui permet de se faire connaître du grand public. Reconnaissant, il exprime toute sa gratitude envers son producteur pour l'avoir guidé et soutenu.

Geoscar est un artiste qui puise son inspiration dans la réalité quotidienne, la société et même ses propres états d'âme. Il n'hésite pas à aborder des sujets sensibles, comme la dépression qu'il a lui-même vécue. « On peut déprimer, mais il ne faut jamais abandonner », affirme-t-il. Lorsqu'il ne trouve personne à qui se confier, il écrit. La musique devient alors son exutoire, son moyen de se libérer de ses maux.

Après le succès de « Iray Maka Bahana », Geoscar enchaîne avec l'EP « Opération Cake » en 2022, un mini-album qui retrace le parcours difficile qu'il a traversé pour payer ses frais pédagogiques. Son album suivant, « Flambeau », représente le passage de témoin, avec l'idée de transmettre la lumière et l'espoir aux générations futures. Cette année, il prévoit de sortir un nouvel album intitulé « Atlas », regroupant plusieurs titres inédits.

Geoscar refuse de s'enfermer dans un style unique. Son univers musical est un mélange subtil de rap et d'afro, créant une fusion dynamique qui reflète son inspiration du moment. Parmi ses morceaux les plus marquants figurent « Fito Ady » et « Tsy ho Lasany Rivotra », qui ont littéralement changé sa vie et inspiré de nombreux auditeurs.