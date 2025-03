Madagascar: Inclusion numérique - L'Internet par satellite pour les zones enclavées

Les régions isolées de l'île pourraient bientôt être connectées à Internet grâce à un partenariat avec SpaceX. Ce projet vise à réduire la fracture numérique en facilitant l'accès aux services essentiels pour les communautés éloignées.

Dix régions reculées de Madagascar bénéficieront prochainement d'un accès à Internet dans le cadre d'un programme destiné à améliorer la connectivité des zones enclavées. Lors d'une réunion à Washington D.C., la ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, Stéphanie Delmotte, a échangé avec des représentants de SpaceX, opérateur du réseau Starlink, pour définir les prochaines étapes du projet. L'objectif est de connecter des écoles, des Centres de santé de base (CSB) et des pôles agricoles afin de renforcer l'accès aux services essentiels.

Ce programme s'inscrit dans le projet DECIM, financé par la Banque mondiale, qui vise à étendre l'accès à l'électricité et à Internet dans les communautés isolées. L'électrification des sites pilotes, assurée par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, est achevée. L'étape suivante consiste à déployer la connectivité via la technologie satellite de Starlink. Avant la mise en service complète du réseau, plusieurs paramètres doivent être définis.

Déploiement en préparation

L'identification des sites prioritaires, en tenant compte des besoins des utilisateurs et des infrastructures locales, constitue une étape clé. L'évaluation des équipements nécessaires et des exigences de maintenance à long terme est également essentielle pour garantir un service fiable et pérenne.

Lors de la rencontre à Washington, la ministre Stéphanie Delmotte a insisté sur ces enjeux : « Nous avons clairement exposé nos attentes. Il est essentiel de bien identifier les besoins en matériel. Nous devons aussi évaluer les infrastructures existantes et anticiper la maintenance pour assurer un service durable. »

Ce projet, qui repose sur la technologie Starlink, représente une avancée majeure pour les communautés enclavées. En associant électrification et connectivité, il ouvre de nouvelles perspectives en matière d'éducation, de santé et de développement économique local.