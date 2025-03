Madagascar: La France accorde une enveloppe de 5 millions d'euros

La France a accordé 5 millions d'euros à Madagascar pour soutenir la santé, la lutte contre les invasions acridiennes et la sécurité alimentaire. Cette aide renforce la coopération entre les deux pays.

La France a accordé une enveloppe de 5 millions d'euros à Madagascar pour soutenir la stabilité économique et répondre à des défis majeurs, tels que la santé, la lutte contre les invasions acridiennes et la sécurité alimentaire, consolidant ainsi les liens entre les deux pays.

Cette aide budgétaire sera répartie sur trois domaines clés. Un premier montant d'environ 2 millions d'euros sera dédié à la société SALAMA, tandis que le reste servira à la lutte contre les invasions acridiennes et à l'investissement dans le programme des banques alimentaires et des cantines scolaires, un moyen de lutter contre la malnutrition et d'assurer la sécurité alimentaire.

Lors de la cérémonie de signature, la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinason, a exprimé sa gratitude pour cet appui précieux.

«C'est un don qu'on nous a octroyé, et pour la banque alimentaire, il y en a 11 au total, réparties dans les différentes régions de Madagascar. Les efforts seront particulièrement concentrés dans le Sud, à Mahafaly, une région fréquemment frappée par de graves sécheresses pendant la saison. De nombreuses personnes dans ces régions souffrent énormément des catastrophes naturelles, comme les cyclones. Ce phénomène est exacerbé par les changements climatiques, et Madagascar est l'un des pays les plus touchés par cela», a expliqué la secrétaire d'État à la Souveraineté alimentaire, Madame Tahian'Ny Avo Razanamahefa.

Un engagement contre l'insécurité alimentaire

Le ministre délégué chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Monsieur Thani Mohamed Soilihi, a souligné l'importance de ce financement en réponse aux défis mondiaux liés à l'insécurité alimentaire.

«Ce don vise à permettre à Madagascar d'avoir un meilleur accès aux soins et de garantir la sécurité alimentaire pour tous. Ce soutien fait partie de la préparation de la Commission de l'océan Indien (COI), un projet plus large de lutte contre l'insécurité alimentaire, un problème qui concerne non seulement Madagascar, mais le monde entier», a-t-il déclaré.

De son côté, le ministre de la Santé publique, le professeur Zely Arivelo Randriamanantany, a détaillé le rôle crucial de SALAMA, bénéficiaire de la première tranche du financement.

«SALAMA est une centrale d'achat de médicaments chargée d'approvisionner tous les établissements de santé, des grands hôpitaux aux Centres de santé de base. L'argent que nous recevons permettra d'acheter ces médicaments, qui seront ensuite redistribués dans les hôpitaux et les centres de santé pour mieux répondre aux besoins de la population», a-t-il précisé.

La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités, dont l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois, marquant ainsi un moment important dans la collaboration entre les deux pays en faveur d'un avenir plus juste et solidaire.