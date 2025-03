Madagascar: Corentin Martins - « C'est une victoire grâce au mental »

Un exploit en dépit d'une préparation express. Avec une seule séance d'entraînement collective avant le match, Corentin Martins et les Barea ont arraché une victoire face à la Centrafrique.

Premier match, première victoire. Le nouveau sélectionneur Corentin Da Silva Martins débute son mandat par un succès convaincant. Les Barea se sont largement imposés (4-1) face aux Fauves de Centrafrique, mercredi soir, au stade El Larbi Zaouli, au Maroc, dans le cadre de la cinquième journée

des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une performance d'autant plus remarquable que la sélection malgache n'a bénéficié que d'un seul entraînement collectif avant la rencontre.

« C'est une belle victoire qui n'était pas facile à préparer, car nous avons récupéré les joueurs dimanche et lundi. Nous n'avons pu nous entraîner qu'une seule journée avec l'ensemble du groupe », explique le technicien franco-portugais. Face à ce défi, Corentin Martins et son staff ont misé sur un travail d'analyse poussé, multipliant les séances vidéo et les réunions tactiques pour instaurer un plan de jeu clair et efficace.

« Nous avons fait un gros match sur le plan mental », souligne le sélectionneur des Barea.

Malgré un début de match compliqué, avec un but encaissé dès la dixième minute, la sélection malgache a su rester concentrée, intensifier

son jeu et renverser la situation. « Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons concédé un but très tôt, mais les joueurs n'ont pas paniqué. Ils ont continué à jouer et ont été récompensés de leurs efforts », se félicite Corentin Martins. Une victoire d'autant plus symbolique que Madagascar n'avait plus battu la Centrafrique depuis 2015.

Mais l'entraîneur tempère : « Nous avons réalisé un gros match, mais au-delà des buts marqués, nous avons aussi eu d'autres occasions. »

Un défi de taille

Après cette belle entrée en matière, les Barea n'auront que cinq jours pour préparer leur prochain match face aux Black Stars du Ghana, prévu lundi au stade d'Al Hoceima, toujours au Maroc.

Après une journée de récupération, le sélectionneur entend optimiser le peu de temps disponible: « Nous allons préparer du mieux possible cette rencontre et essayer de réaliser le meilleur match possible. Nous aurons en face de nous une très belle équipe du Ghana, mais nous allons faire avec nos joueurs et nos forces », explique-t-il, conscient du défi à relever.