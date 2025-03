Burkina Faso: Séjour du Président du Faso dans la région du Plateau-Central

Les dépositaires de la tradition expriment leur reconnaissance au chef de l'Etat

Conduite par Naba Sanem, chef de Ziniaré, la délégation s'est entretenue avec le chef de l'Etat autour des sujets relatifs à la paix, à la reconquête du territoire national et au développement. La délégation a félicité le président du Faso pour son engagement et ses actions en faveur du retour de la paix et du développement de notre pays. A cette occasion, la délégation de la chefferie coutumière de la région a traduit sa reconnaissance et ses remerciements au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour le projet du nouveau statut de la chefferie coutumière et traditionnelle qui va lui permettre de jouer pleinement sa partition pour relever les défis qui se présentent à la Nation.

Les autorités administratives du Plateau central reçoivent les orientations pour la mise en oeuvre

A l'issue de cet entretien, la gouverneure a indiqué que les autorités administratives ont reçu « des instructions et des orientations de Son Excellence monsieur le président du Faso pour mieux accompagner toutes les initiatives de développement du gouvernement dans la région et travailler pour la paix et la cohésion dans nos localités respectives ». Les autorités administratives du Plateau central ont également réaffirmé leur engagement et leur soutien au chef de l'Etat et aux actions entreprises par le gouvernement pour un Burkina Faso prospère et résilient.

Les autorités religieuses du Plateau central félicitent le chef de l'Etat pour les résultats engrangés

A l'issue de l'audience, le porte-parole de la délégation, Cheikh Seydou Tapsoba a traduit la reconnaissance des leaders religieux au chef de l'Etat, au regard des actions mises en oeuvre pour la reconquête de l'intégrité du territoire. Les religieux, dit-il, ont également soumis des doléances au président du Faso, à savoir le renforcement de la prise en charge des blessés, des veuves et orphelins, victimes de la crise sécuritaire. Ils ont également évoqué la réconciliation des filles et fils, vivant aussi bien au Burkina Faso, qu'à l'extérieur. Cheikh Seydou Tapsoba a, par ailleurs, renouvelé les engagements des autorités religieuses du Plateau central à prier pour la paix, la concorde et la cohésion nationale.

Les FDS réaffirment leur engagement pour la reconquête du territoire

Selon la directrice régionale de la police, la commissaire divisionnaire de police Natacha Zoungrana, cet entretien a été une occasion de faire le point de la situation sécuritaire de la région au chef de l'Etat, de décrire les menaces. « Nous avons abordé les actions entreprises dans le sens de la réponse contre les menaces », soutient la directrice régionale de la police. En retour, le président du Faso a félicité et encouragé les FDS « à rester dans cette dynamique pour la sécurité de la population ». Il a, par ailleurs,

« salué la cohésion entre les différentes forces de défense et de sécurité dans la région », souligne Mme Natacha Zoungrana.

Au cours de l'audience, les FDS ont pris l'engagement de « dynamiser davantage nos actions afin de lutter efficacement contre l'insécurité et le terrorisme », confie la commissaire divisionnaire de police.