Togo: Baisse des taux d'Intérêt et dynamisation du crédit - Le CNC à l'oeuvre

La première session ordinaire du Conseil National du Crédit (CNC) pour l'année 2025 s'est tenue jeudi avec un accent particulier sur l'évolution économique, monétaire et bancaire du Togo.

À l'ordre du jour figuraient notamment l'analyse de la conjoncture économique nationale, la présentation du rapport annuel du CNC destiné à la BCEAO, ainsi que la projection du cadre macroéconomique pour la période 2025-2029.

Le Togo maintient une trajectoire de croissance favorable, s'inscrivant dans une dynamique mondiale où l'activité économique est soutenue par l'assouplissement des politiques monétaires et une stabilisation de l'inflation, a rappelé Essowè Georges Barcola, le ministre de l'Economie et des Finances.

En 2025, le taux de croissance économique du pays est projeté à 6,2%, après 6,3% en 2024 et 6,4% en 2023.

Cette expansion repose sur une contribution significative du secteur tertiaire (3,7%), ainsi que des secteurs secondaire et primaire, respectivement attendus à 1,4% et 1,1%. Cette tendance positive est confortée par un ralentissement progressif de l'inflation, attendue à 2,4% en 2025, contre 2,9% en 2024 et 5,3% en 2023. Cette évolution favorable s'explique notamment par la baisse des prix alimentaires sur le marché international et l'amélioration de l'offre locale, soutenue par des mesures gouvernementales contre la vie chère.

Le gouvernement togolais entend maintenir sa politique de stabilité macroéconomique, assurer la viabilité de la dette et poursuivre des réformes structurelles afin de renforcer un cadre propice au développement du secteur financier et à l'intermédiation bancaire.

L'un des enjeux clés abordés lors de cette session concerne le financement de l'économie, avec une forte progression des crédits aux entreprises et aux ménages. Pour 2025, le taux de croissance des crédits à l'économie est projeté à 9%, contre 6% en 2024.

En 2024, le montant total des crédits bancaires accordés aux opérateurs économiques togolais s'élevait à 966 milliards FCFA, soit une hausse de 18% par rapport à 2023. De leur côté, les institutions de microfinance ont octroyé 302 milliards FCFA, un niveau proche des 305 milliards de 2023.

Le financement alternatif connaît également une dynamique positive :

Affacturage : +19% en un an, avec un encours atteignant 34 milliards FCFA.

Crédit-bail : une progression annuelle de 30 à 60 milliards FCFA en 2024.

En parallèle, la qualité du portefeuille de crédit s'améliore avec une baisse du taux de créances en souffrance des banques, ramené à 7% fin 2024, contre 8% en 2023.

Soutien Accru aux TPME : Un Impératif Stratégique

Les Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME) jouent un rôle central dans l'économie togolaise, et leur accès au financement est un levier essentiel pour une croissance inclusive. Le CNC a mis l'accent sur la nécessité pour les banques et les institutions de microfinance d'accroître leurs concours aux TPME, afin de soutenir l'entrepreneuriat local et renforcer le tissu productif national.

Dans ce cadre, le Programme d'Accompagnement des Jeunes Entrepreneurs sur les Chaînes de Valeur Créatrices d'Emplois (PAJEC), lancé en février 2025 par l'Agence de Développement des TPME (ADTPME), se positionne comme un outil stratégique. Cette initiative vise à renforcer l'accompagnement et le financement des jeunes entrepreneurs.

Les banques et établissements financiers sont encouragés à renforcer leur collaboration avec l'ADTPME, notamment pour diversifier les mécanismes de financement et assurer un meilleur encadrement des porteurs de projets.

Des Taux d'Intérêt en Baisse : Un Environnement Plus Favorable aux Entreprises

L'un des signaux positifs pour l'économie togolaise réside dans la réduction des taux d'intérêt appliqués aux crédits accordés aux moyennes entreprises. En 2024, le taux moyen a baissé de 40 points de base, atteignant 8,1%, une évolution favorable à la relance de l'investissement et de l'activité des PME.

Avec une croissance soutenue, une inflation maîtrisée et un renforcement du crédit aux entreprises, l'économie togolaise affiche des perspectives encourageantes pour 2025. Cependant, la consolidation de ces acquis nécessitera une implication renforcée des acteurs du secteur financier, notamment pour soutenir l'inclusion financière, améliorer la distribution des crédits et accompagner la modernisation du tissu économique.

Le Conseil National du Crédit a réaffirmé son engagement à poursuivre les réformes nécessaires pour un financement efficace de l'économie, tout en assurant la stabilité du secteur bancaire et la protection des investisseurs et des emprunteurs.

L'année 2025 s'annonce ainsi stratégique pour l'économie togolaise, avec des objectifs clairs en matière de financement, de développement des TPME et d'amélioration du cadre macroéconomique.