Madagascar: Journée Internationale de la Francophonie - La langue française à travers les talents des étudiants

La célébration de la Journée Internationale de la Francophonie s'est tenue hier au Lycée moderne d'Ampefiloha. Des élèves ont brillamment démontré leur maîtrise du français.

Placée sous le thème « Je m'éduque, donc j'agis », la Journée Internationale de la Francophonie a été célébrée hier au Lycée moderne d'Ampefiloha. Cet événement a mis en lumière l'importance capitale de la langue française et de l'éducation comme leviers d'émancipation, d'unité et de développement dans le monde francophone. Cette journée a rassemblé élèves, enseignants et invités autour de la langue de Molière. Des élèves de l'EPP, du collège, du lycée et des universités ont brillamment démontré leurs talents, montrant toute leur maîtrise du français à travers des poèmes, des pièces de théâtre et des témoignages captivants.

La ministre de l'Éducation nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala, a saisi cette occasion pour réaffirmer son engagement pour la promotion du français dans l'enseignement et les programmes et initiatives pour l'amélioration du niveau de français des élèves.La ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata, a pour sa part, affirmé l'engagement de Madagascar à promouvoir le multilinguisme dont le français. La journée s'est également distinguée par la présence du ministre délégué auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Thani Mohamed Soilihi, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux. Celui-ci a salué l'implication de Madagascar dans la grande communauté francophone et a encouragé les jeunes à faire de la langue française un outil de développement et d'ouverture sur le monde.

Des moments forts

Parmi les moments marquants, l'EPP Andrefan'Ambohijanahary a captivé l'audience avec un poème de deux minutes en français, célébrant la beauté de la langue malgache et de la diversité culturelle. Des étudiants d'université ont partagé des témoignages émouvants sur l'impact du français dans leur parcours éducatif et leurs perspectives professionnelles. La pièce de théâtre du Collège Antanimbarinandriana a également suscité l'enthousiasme, en illustrant comment la langue française peut être un vecteur de communication et de résolution de problèmes au quotidien.

Les élèves du Lycée Technique Professionnel d'Ampefiloha ont enflammé la scène avec une chanson, tandis que l'École privée Clever Child a proposé une performance alliant poème et sketch humoristique sur l'apprentissage du français et la diversité culturelle.