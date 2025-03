Angola: Le Gouvernement réaffirme sa politique sur le droit à un logement décent

Uíge — Le secrétaire d'État à l'Urbanisme et au Logement, Manuel da Costa, a réitéré ce jeudi, dans la ville d'Uíge, l'engagement du Gouvernement dans la promotion des politiques d'inclusion sociale, afin de garantir à la population le droit à un logement décent.

Ces politiques d'inclusions s'articulent sur le développement, l'aménagement du territoire, la croissance urbaine et durable.

Le responsable s'est exprimé lors de la présentation du bureau d'études pour la préparation des Programmes de développement municipal (PDM) de Maquela do Zombo et Bembe.

Il a pour cet effet considéré comme indispensable, l'élaboration et l'approbation des instruments d'aménagement du territoire en vue d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et de rendre les villes et les communautés plus fortes, plus inclusives, plus sûres, plus résilientes et plus durables.

« Le développement harmonieux et durable d'un territoire, ainsi que la prospérité des familles et le bien-être des communautés dépendent de la matérialisation des prémisses de la planification territoriale, de l'urbanisme, de l'aménagement rural et du logement décent », a estimé Manuel da Costa.

Selon lui, la planification urbaine et l'aménagement du territoire sont essentiels pour assurer un développement urbain et rural durable.

Il a rappelé que les pays en développement sont confrontés à des défis spécifiques en matière de planification du territoire, entre autres la croissance urbaine accélérée, les inégalités sociales, la pression pour une croissance économique rapide.

D'où la nécessité de renforcer les institutions, d'élaborer des plans directeurs intégrés, de mobiliser des ressources financières et de promouvoir la coopération entre les différents niveaux de gouvernance, a-t-il martelé.

Le secrétaire d'État a par la suite mis l'accent sur la participation des communautés traditionnelles à l'aménagement du territoire.