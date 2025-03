Angola: La BNA réitère l'augmentation de la production nationale pour stabiliser les prix des aliments

Luanda — L'augmentation substantielle de la production nationale et, essentiellement, l'approvisionnement satisfaisant de produits alimentaires sur le marché angolais constituent les principaux facteurs de stabilisation des prix, a réitéré jeudi, à Luanda, le gouverneur de la Banque Nationale d'Angola, Manuel Tiago Dias.

Le gestionnaire de la Banque centrale, qui s'exprimait lors de la Conférence sur les opportunités de financement du secteur productif, qui s'est tenue jeudo, dans la capitale angolaise, a soutenu que l'augmentation de la production dépend fondamentalement du financement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.

Il a mentionné qu'il y avait plusieurs initiatives à cet égard, tant de la part de la Banque nationale d'Angola et de ses partenaires que du FADA, ou du Fonds de garantie de crédit (FGC) et des banques commerciales.

Outre les instruments traditionnels exploités essentiellement par les banques commerciales et le Fonds d'appui au développement agraire (FADA), Manuel Tiago Dias a souligné les opportunités qui s'ouvrent à travers la Bourse, pour que, de manière effective, les niveaux de financement de l'économie puissent contribuer favorablement à la stabilité des prix.

Le cycle annuel de conférences 2025 de la BNA a duré une journée et a réuni les responsables des organes de régulation et de surveillance du système financier national, l'Association bancaire angolaise, des représentants d'institutions financières, des hommes d'affaires et des entrepreneurs.

L'événement a abordé des sujets tels que « Crédit et microcrédit : défis et solutions », « Réglementation du crédit au secteur productif et du microcrédit », « Assurance agricole », « Solutions de financement alternatives » et « Accès au crédit en Angola : le point de vue des opérateurs».

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, et a vu la participation de la ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto, et du secrétaire du président de la République pour le secteur productif, João Nkosi.