Angola: Le Gouvernement prévoit d'accorder 15 milliards de kwanzas de crédit au secteur productif

Luanda — Le Gouvernement angolais prévoit de financer cette année le secteur productif avec une ligne de crédit de 15 milliards de kwanzas au profit des entités qui regroupent le secteur agricole, en vue de renforcer cette chaîne de valeur et de stimuler la diversification économique.

L'annonce a été faite jeudi, à Luanda, par le ministre du Plan, Victor Guilherme, lorsqu'il s'exprimait à la clôture de la première session du Cycle Annuel des Conférences de la Banque Nationale d'Angola (BNA) pour 2025, précisant que la ligne de crédit respective est prévue dans le Budget Général de l'État (OGE).

Selon le ministre, un ensemble de garanties souveraines d'une valeur de 1,4 milliard de kwanzas est également prévu pour soutenir des projets privés d'intérêt stratégique national et moteurs de diversification économique, en mettant l'accent sur la sécurité alimentaire.

En ce qui concerne les partenariats multilatéraux, le gouvernant a annoncé que le projet « Diversifica Mais », financé par la Banque mondiale, dispose d'un budget de 120 millions de dollars pour promouvoir la diversification économique et créer davantage d'emplois dans le secteur privé.

Parallèlement, la Banque africaine de développement (BAD), avec le projet Crescer, dispose d'une ligne de financement d'une valeur de 124 millions de dollars, visant à faciliter l'accès au financement et à développer des compétences axées sur la demande.

Victor Guilherme a souligné que le financement de l'économie, en particulier du secteur privé, joue un rôle fondamental dans le développement économique et social du pays, étant donné sa fonction première d'intermédiation financière, permettant la création et l'expansion d'initiatives privées et l'augmentation de la compétitivité des entreprises.

Il a rappelé qu'en ce qui concerne les opportunités de financement du secteur public, en 2024, l'Exécutif a apporté un soutien au financement du secteur des entreprises de l'ordre de 153 milliards de kwanzas en garanties publiques, capitalisation des institutions financières et renforcement de l'allocation budgétaire du ministère de l'Agriculture et des Forêts.

Toujours en 2024, a-t-il rappelé, l'économie nationale a enregistré un taux de croissance de 4,43%, le plus élevé des 10 dernières années, influencé par la croissance du secteur productif non pétrolier d'environ 5%.

La première édition du cycle annuel de conférences 2025 a été dirigée par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, et a vu la participation de la ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto, ainsi que du secrétaire du président de la République pour le secteur productif, João Nkosi.

L'activité a réuni les responsables des organismes de régulation et de surveillance du système financier, de l'Association bancaire angolaise, des représentants d'institutions financières, des hommes d'affaires et des entrepreneurs.

A l'occasion, les participants ont abordé des sujets tels que « Crédit et microcrédit : défis et solutions », « Réglementation du crédit au secteur productif et du microcrédit », « Assurance agricole : solutions de financement alternatives » et « Accès au crédit en Angola ».