Angola: Des mesures d'allègement économique favorisent plus d'investissements pour le pays

Luanda — Le président de l'Association des Entreprises Contractantes de l'Industrie Pétrolière d'Angola (AECIPA), Braúlio de Brito, a affirmé, jeudi, que la réduction du paiement de la taxe sur la valeur ajouté (TVA), les acomptes de la dette douanière et d'autres mesures d'allègement économique amélioreront l'environnement productif et réglementaire et fourniront plus d'investissements pour le pays.

Le responsable a fait cette déclaration lors de l'atelier sur la fiscalité avec les représentants financiers et fiscaux des associés, ayant mentionné que ces mesures favoriseront la plate-forme pour un plus grand développement des entreprises de contenu local, entre autres avantages, en termes d'investissements.

La rencontre a abordé les aspects liés à la nécessité de réduire la TVA à cinq pour cent, en raison des importations d'équipements utilisés pour la production nationale et du paiement échelonné de la dette douanière, ce qui a un impact significatif sur la comptabilité et la gestion financière des entreprises et autres bénéficiaires.

À son tour, le représentant de Deloitte Angola, Renato Carreira, a déclaré que la rencontre a servi à contribuer et à clarifier les entreprises sur les changements du Budget de l'État 2025, en assurant un meilleur respect de ses règles.

Les participants ont également discuté des questions liées aux incitations pour les entreprises, aux allègements dans l'application du taux de TVA, ainsi que de la manière dont les entreprises peuvent tirer le meilleur parti de ces mesures et poursuivre leurs activités.

Les entreprises ont exprimé le besoin de disposer d'un système de plus en plus adapté à leurs besoins quotidiens, de la trésorerie, de la conformité, de la rétention du personnel, entre autres, pour créer un environnement commercial de plus en plus efficace, afin que l'Angola continue sur la voie du développement et de la création de richesses.

L'AECIPA est une organisation créée en 2002, dans le but d'établir un dialogue et une coopération entre les entreprises fournissant des services dans le secteur pétrolier.