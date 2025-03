Angola: La BODIVA renforce son engagement en faveur de l'égalité des sexes sur le marché financier

Luanda — La présidente du Conseil d'administration de la Bourse angolaise de la dette et des valeurs mobilières (BODIVA), Valentina Filipe, a réitéré jeudi, à Luanda, l'engagement que doivent avoir les entreprises en faveur de l'égalité des sexes, dans le but de construire des entreprises plus résilientes sur le marché national.

S'exprimant lors de l'événement intitulé « Sonner la cloche pour l'égalité des sexes », qui a eu lieu jeudi, la gestionnaire a considéré l'égalité des sexes comme un moteur de croissance économique, une action qui doit être menée à travers l'inclusion et l'équité dans le monde corporatif et dans la société en général.

Il a ajouté qu'« il ne devrait y avoir aucun obstacle au développement de la société », car l'égalité des sexes est une nécessité pour un avenir plus juste et plus prospère.

Il a défendu la mise en place de politiques plus inclusives dans les entreprises et la nécessité de repenser les barrières culturelles aujourd'hui.

Les données de la Bourse angolaise de la dette et des valeurs mobilières (BODIVA) de 2024 indiquent que cette institution compte un effectif féminin de 37%, l'accent étant mis sur les trois femmes de son conseil d'administration, sur un total de six membres.

« Sonner la cloche pour l'égalité des sexes » a été réalisé dans le cadre de l'initiative globale de la Fédération mondiale des échanges de Bourses et du Pacte des Nations Unies pour l'égalité des sexes.

La rencontre a abordé la question du genre dans certaines institutions du pays, en ce qui concerne l'autonomisation des femmes.