Congo-Kinshasa: Sébastien Desabre - « Quand on veut aller à la Coupe du Monde, il faut gagner à domicile »

Le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, a déclaré lors d'une conférence de presse d'avant-match, le jeudi 20 mars à Kinshasa, qu'une équipe aspirant à se qualifier pour la Coupe du Monde doit impérativement remporter tous ses matchs à domicile.

« On a battu la Mauritanie et le Togo à domicile. Il est évident que, quand on veut aller à la Coupe du Monde, il faut d'abord gagner à domicile... Nous avons rappelé un avant-centre supplémentaire pour répondre à certaines problématiques. Demain, nous déciderons de la composition de la ligne offensive », a-t-il affirmé.

Ce vendredi 21 mars, au Stade des Martyrs, la République démocratique du Congo affrontera le Soudan du Sud dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le coup d'envoi sera donné à 17 h à Kinshasa.

Déjà victorieuse face à la Mauritanie (2-0) en novembre 2023 et au Togo (1-0) en juin 2024, la RDC tentera de remporter une nouvelle victoire devant son public.

« Nous avons un avantage non négligeable, car nous recevrons le Sénégal en septembre 2025 et le Soudan en octobre. Nous ferons tout notre possible pour gagner », a souligné Sébastien Desabre.

L'équipe congolaise occupe actuellement la 3e place de son groupe avec 7 points en 4 rencontres, derrière le Sénégal (2e avec 8 points) et le Soudan (1eᣴ avec 10 points). De son côté, le Soudan du Sud se place 5e, avec seulement 2 points, dont un obtenu à l'extérieur contre le Togo (0-0) à Lomé.