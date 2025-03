Afrique de l'Ouest: BCEAO – Masterclass inaugurale de l'édition 2025 du Programme COFEB/HEC Paris

« Finance et Climat : un appel à l’action pour l’Afrique », c’est le thème de la Masterclass internationale de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) en partenariat avec HEC Paris qui s’est tenue en ligne ce 20 mars 2025.

Cet événement de la BCEAO à travers son Centre Ouest Africain de Formation et d'Études Bancaires (COFEB) a été présidé par le Directeur Général du COFEB, M. Mahama Tahir Kamani, en présence de Madame Anne FRISCH, Professeure associée à HEC Paris.

En effet, cette conférence entre dans le cadre du lancement de l’édition 2025 des parcours Exécutifs Management Stratégique Bancaire dénommés CEMSTRAT. Selon le Directeur du COFEB, il s'agit d'un programme de renforcement des capacités managériales conçu et mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat entre le COFEB et HEC Paris depuis plus de 10 ans.

Ce programme « a permis à plusieurs responsables d’institutions financières de bénéficier d'une formation de haute qualité adaptée aux enjeux contemporains », assure M. Kamani.

Il a magnifié le thème de cette masterclasse qui tourne autour du changement climatique, « désormais reconnu comme l'un des défis les plus urgents et complexes auxquels notre planète est confrontée », a-t-il souligné.

Aujourd’hui, ce fléau affecte tous les secteurs et particulièrement celui de la finance. C’est dans cette perspective que Mme Anne FRISCH, experte en finance, stratégie et contrôle de gestion, a partagé sa connaissance dans le domaine climatique en abordant les impacts des risques climatiques sur l’économie africaine, ainsi que le rôle des banques dans l’adaptation et la décarbonation.

En raison du changement climatique, Mme FRISCH estime que la finance est confrontée à de nouveaux risques. Parmi eux, des risques physiques tels que les inondations qui endommagent les actifs, ou la sécheresse qui réduit la productivité agricole.

A cela s’ajoute les risques de transition qui incluent les changements de technologie ou de réglementation qui auront des conséquences sur les cashflows futurs.

A cet égard, elle a porté l’accent sur la finance verte qui a pour objectif d’apporter des solutions durables afin de protéger les écosystèmes et s’adapter au changement climatique.

Pour ce faire, elle a souligné que le secteur bancaire a un rôle clé à jouer pour déployer ces solutions, créant ainsi les conditions propices à une croissance économique durable et résiliente

Dans son exposé, Mme FRISCH indique qu’entre 2020 et 2030, l’Afrique aura besoin de 2800 milliards pour mettre en œuvre des Plans Climatiques Nationaux, afin de relever les défis liés aux changements climatiques.

Par ailleurs, la conférence a été marquée par le lancement et la présentation du programme conjoint COFEB/HEC Paris composé de deux formations CEMSTRAT 1 et 2. Les Professeurs Christine Castan et Bertrand Quelin ont saisi cette occasion pour présenter les deux produits.

En ce qui concerne le CEMSTRAT 1, c’est un nouveau programme, qui couvre les compétences indispensables au Dirigeant de banque. Il vise à appréhender les piliers de la nouvelle économie digitale, ses risques juridiques, économiques et géopolitiques, mettant à la disposition du Dirigeant une boîte à outils normative lui permettant de dominer les défis qui se dessinent à lui.

Pour CEMSTRAT 2, il cible les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints. C’est un programme, constitué de plusieurs thématiques d’actualité et clés dans la recherche d’une nouvelle création de valeur.

Il permet aux dirigeants de s’approprier des référentiels méthodologiques et des outils de tout premier plan, d’acquérir de nouveaux savoir-faire, de renforcer leur impact, pour orchestrer et piloter la dynamique de réussite.

Il faut noter que depuis 2012, ce partenariat entre COFEB et HEC a profité à plusieurs dirigeants du continent qui ont suivi avec succès les programmes certifiants, en management général des activités bancaires et en management des ressources humaines.

Aujourd’hui, ils leur donnent l’opportunité d’appréhender les piliers de la nouvelle économie digitale, ainsi que de développer de nouvelles postures managériales.