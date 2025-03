Angola: Le pays et la Turquie signent un accord dans le domaine de la de sécurité

Luanda — Un Accord de Coopération dans le domaine de la Sécurité et de l'Ordre Intérieur a été signé jeudi (20), à Ankara, entre les républiques d'Angola et de Turquie.

Selon une note à laquelle l'ANGOP a eu accès, le document a été paraphé par les ministres de l'Intérieur de l'Angola, Manuel Homem, et de la Turquie, Ali Yerlikaya, et vise à renforcer la collaboration dans les domaines de la police, de la police judiciaire, de la migration, du système pénitentiaire et de la protection civile et des pompiers, en promouvant l'échange d'expériences et la formation technique entre les deux pays.

Il ajoute que l'accord prévoit la mise en oeuvre d'actions conjointes dans les domaines stratégiques de la sécurité et de l'ordre intérieur, pour faire face aux défis communs, en garantissant une plus grande efficacité et modernisation des services de sécurité publique.

Parmi les principales initiatives, ise distinguent la mise en oeuvre de programmes de formation et de qualification du personnel des forces de sécurité, le partage de bonnes pratiques et de technologies dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, outre l'adoption de mesures visant à améliorer les mécanismes de contrôle des migrations, reflétant la volonté politique des deux pays de consolider une coopération durable et efficace dans le domaine de la sécurité, contribuant à la stabilité, à l'ordre public et à la protection des citoyens.

Le diplôme signé au siège du ministère de l'Intérieur de la République de Turquie réaffirme la coopération entre les deux pays et s'inscrit dans le cadre des relations politico-diplomatiques entre les deux gouvernements, ainsi que du partenariat stratégique existant entre la Turquie et les pays africains.