Angola: Les autorités réaffirment les progrès réalisés dans la protection des communautés

Talatona — La secrétaire d'État aux Droits de l'Homme et à la Citoyenneté, Antónia Yaba, a réaffirmé mercredi les progrès considérables réalisés par l'Angola dans la mise en oeuvre de réformes législatives et réglementaires pour garantir la protection des travailleurs et des communautés affectées par les activités des entreprises.

Intervenant à l'ouverture de la 4ème édition du Forum international sur les entreprises et les droits de l'homme, organisé en partenariat avec l'ambassade du Royaume de Norvège, la responsable a souligné que l'Angola envisage d'adhérer à l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), qui permettra un plus grand contrôle sur l'exploration des ressources minérales et d'hydrocarbures.

"Actuellement, nous disposons d'un Comité National de Coordination, composé de représentants de l'Exécutif, du secteur des affaires et de la société civile, afin de renforcer notre engagement en faveur d'une gouvernance plus transparente et responsable", a-t-elle déclaré.

La secrétaire d'État aux Droits de l'Homme et à la Citoyenneté a également souligné l'importance de la coopération entre les différents acteurs impliqués dans la protection, le respect et la réparation des droits fondamentaux des travailleurs.

Selon elle, les défis dans le contexte angolais consistent notamment à garantir des salaires équitables, un environnement de travail décent, l'accès à la formation professionnelle et à l'information.

La responsable a déclaré que le gouvernement continuera à mettre en oeuvre des réformes pour garantir la protection des travailleurs et des communautés touchés par les activités des entreprises.