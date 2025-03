Congo-Kinshasa: Rencontre entre Jacquemain Shabani et les députés du Haut-Katanga pour préparer une mission sécuritaire

Le vice-Premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Shabani, a reçu ce jeudi 20 mars à Kinshasa le caucus des députés nationaux du Haut-Katanga. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de sa mission imminente dans cette province.

Les députés ont dressé un état des lieux, évoquant notamment l'insécurité et les tensions entre militants de partis politiques qui perturbent la quiétude des habitants.

Le député Serge Nkonde, vice-président du caucus des députés du Haut-Katanga, a déclaré :

« Nous sommes venus ici au ministère échanger avec le vice-Premier ministre sur la situation sécuritaire dans notre province. On a parlé aussi de tout ce qui est criminalité urbaine, des conflits coutumiers parce que le vice-Premier ministre voudrait initier une série de visites pendant son itinérance à travers les six territoires de la province du Haut-Katanga et dans les trois villes à savoir Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa.

Le vice-Premier ministre a voulu associer les élus parce que c'est nous qui portons les cris d'alarme de la population pour avoir été élus, nous représentons cette population qui souffre de l'insécurité, qui a besoin de la paix, qui a besoin de cette quiétude ».

A l'issue des échanges entre Jacquemain Shabani et les élus du Haut-Katanga, des propositions ont été faites à l'autorité pour une mission de terrain afin de restaurer la sécurité dans cette province.

« Très bientôt nous allons nous retrouver en format plus ou moins complet avec les autres collègues qui traînent encore dans la base en vue de bien développer cette problématique et descendre sur le terrain pour aller finalement travailler et remettre la paix tant attendue par notre population et c'est une urgence », a précisé le député Serge Nkonde.

Au-delà des enjeux sécuritaires, d'autres préoccupations ont été soulevées, lors de cette rencontre entre les députés et le ministre de l'Intérieur et décentralisation, telles que l'organisation des élections des bourgmestres et de leurs adjoints, la nomination des administrateurs de territoires, les arrestations arbitraires de leaders d'opinion et les sous-effectifs des policiers dans certaines zones du Haut-Katanga. Le ministre a rassuré ses interlocuteurs sur les mesures en cours pour rétablir la sécurité dans la province, rapportent ses collaborateurs.