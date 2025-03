Soudan: Le Conseil de Réveil Révolutionnaire Soudanais salue la libération du Palais Républicain, symbole de souveraineté

Port Soudan — Le Conseil de Réveil Révolutionnaire Soudanais (CRR) félicite le général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des Forces Armées Soudanaises, à l'occasion de la libération du Palais Républicain et d'autres sites stratégiques importants à Khartoum.

Le CRR a expliqué dans un communiqué qu'il surveille et suit de près les efforts importants et significatifs que les Forces Armées Soudanaises, les autres forces régulières et celles mobilisées dans la bataille de la dignité continuent de déployer afin de préserver la sécurité et la sûreté de la patrie, ses acquis et ses capacités, et ses efforts continus et inlassables pour nettoyer chaque centimètre du sol soudanais qui a été souillé par la milice terroriste de soutien rapide, l'agent des mercenaires et de la trahison.

Le porte-parole officiel du conseil, M. Ahmed Mohamed Babiker a déclaré dans le communiqué que la purification du Palais Républicain, symbole de la souveraineté nationale et grand héritage historique du cher peuple soudanais, où Gordon Pacha a été tué en sacrifice pour cette nation, est l'aboutissement de ces grands efforts et sacrifices dans cette étape charnière.

Le communiqué indique que la libération du Palais Républicain a des implications importantes, dont la plus importante est qu'elle représente la fin de l'invasion et de la rébellion maudites revendiquées par les restes du clan terroriste Al-Dagalo.

Cela représente également une défaite morale et militaire et l'écrasement des mercenaires terroristes de la famille Al-Dagalo, et l'échec de la plus grande conspiration visant à occuper le Soudan dans le but de piller ses richesses et ses ressources et de changer l'identité de son peuple par des partisans étrangers à travers leurs outils et leurs porte-paroles d'agents et de traîtres à l'intérieur.

Avec cette grande et retentissante victoire, le CRR adresse fièrement et honorablement ses plus chaleureuses félicitations aux Forces Armées Soudanaises, aux autres forces régulières, aux forces mobilisées et à toutes les composantes du noble peuple soudanais pour cette réalisation, qui conduira à la libération de chaque centimètre de notre patrie bien-aimée.