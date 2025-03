Afrique: Agar rencontre les ambassadeurs, les envoyés et les chefs des missions africaines accrédités à Kigali

Kigali — Le vice-président du Conseil Souverain le commandant Malik Agar a rencontré un groupe d'ambassadeurs, d'envoyés et de chefs de missions africaines accrédités à Kigali dans le cadre de sa visite au Rwanda dans le cadre de sa tournée africaine.

Son Excellence a donné un aperçu l'évolution de la situation politique et humanitaire générale, ainsi que des efforts déployés pour instaurer la sécurité, la stabilité et la paix au Soudan. Il a souligné l'ampleur des destructions causées par les forces rebelles aux infrastructures et aux institutions de service, et a noté le rôle négatif que jouent les Émirats arabes unis contre le peuple soudanais et leur soutien à la milice FSR.

Agar a réitéré le rejet par le Soudan de toute forme d'ingérence dans ses affaires intérieures, soulignant la volonté du gouvernement de promouvoir le principe de résolution des problèmes africains au sein du foyer africain. Il a déclaré : « Nous avons constamment cherché à mettre fin aux souffrances de notre peuple en concluant un accord avec la milice de Djeddah, mais ils n'ont pas répondu aux appels à la paix, à la préservation du sang du peuple soudanais ou à la mise en oeuvre de ce qui a été convenu à Djeddah. »

Le vice-président du Conseil de souveraineté a noté que le gouvernement a élaboré une feuille de route pour mettre fin à la guerre, notant que la milice continue de commettre des viols et des abus contre des civils, de les expulser de leurs maisons et de violer les règles d'engagement.

Agar a affirmé que la guerre était désormais terminée, expliquant que les avancées des forces armées sur le terrain étaient le fruit de la solidarité du peuple et de sa foi dans la cause anticoloniale. Il a souligné le soutien politique apporté par le président kenyan Ruto à la milice, affirmant que ces actions négatives menaçaient la sécurité et la stabilité de la région et du continent, et qu'il s'agissait d'un phénomène qu'il fallait combattre.

Agar a déclaré : « Nous avons dépassé la phase de choc et avons commencé à restaurer l'efficacité des institutions publiques, de la fonction publique, des agences gouvernementales et des établissements de santé. Il a indiqué que la force vitale de la communauté s'emploie désormais à rétablir une vie normale. »

Le vice-président du Conseil de souveraineté a exprimé son appréciation pour les positions de la plupart des pays africains soutenant le Soudan, appelant à la nécessité de poursuivre et de maintenir leur soutien afin que le Soudan puisse retrouver son siège au sein de l'Union africaine et parvenir à la sécurité et à la stabilité, soulignant l'importance de préserver l'unité africaine et le travail commun pour assurer la sécurité et la souveraineté des pays africains.